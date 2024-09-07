مقتل 3 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين شمال قطاع غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة السبت أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الاقل، بينما اعلن الجيش أنه استهدف مقرا لقيادة حماس.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل "ثلاثة شهداء وأكثر من عشرين اصابة تم انتشالهم، بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي بصاروخين مصلى وغرفة صف في مدرسة عمرو بن العاص التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة".
ولجأ آلاف النازحين إلى المدارس في غزة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة في جنوب إسرائيل.
ودخلت الحرب السبت شهرها الثاني عشر من دون مؤشرات إلى تراجع حدة القصف والغارات الإسرائيلية القاتلة أو احتمال التوصل إلى هدنة سريعة والافراج عن رهائن.
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