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مقتل 3 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين شمال قطاع غزة

9/7/2024 3:00:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة السبت أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الاقل، بينما اعلن الجيش أنه استهدف مقرا لقيادة حماس.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل "ثلاثة شهداء وأكثر من عشرين اصابة تم انتشالهم، بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي بصاروخين مصلى وغرفة صف في مدرسة عمرو بن العاص التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة".

ولجأ آلاف النازحين إلى المدارس في غزة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة في جنوب إسرائيل.

ودخلت الحرب السبت شهرها الثاني عشر من دون مؤشرات إلى تراجع حدة القصف والغارات الإسرائيلية القاتلة أو احتمال التوصل إلى هدنة سريعة والافراج عن رهائن.

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