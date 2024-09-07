زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب إندونيسيا



ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجات درجات حسب مقياس ريختر للزلازل ضاحية تيجال بولود بمدينة سوكابومى بإقليم جاوة الغربية الإندونيسى اليوم السبت مما أسفر عن إلحاق أضرار بمنزل واحد على الأقل .

وذكرت وكالة أنباء " أنتارا " الإندونيسية أن الزلزال أعقبته هزة إرتدادية بقوة 3.6

درجات على مقياس ريختر.

ونقلت أنتارا عن داينج سوتيسنا، وهو مسؤول بوكالة التخفيف من آثار الكوارث في مدينة سوكابومي القول اليوم إن منزلا لأسرة تضم ستة أفراد في قرية كالينسينج لحقت به أضرار جسيمة بسبب الزلزل ، مشيرا إلى أنه لم تقع خسائر فى الأرواح رغم ذلك .

وأوضح سوتيسنا أنه نظرا للأضرار الجسيمة التى لحقت بالمنزل فإن الأسرة اضطرت إلى النزوح والإقامة المؤقتة مع الأقارب ، مشيرا إلى أنه الحكومة ملتزمة بتقديم حزمة مساعدات لمعاونة الأسرة المضارة .

ومن جانبه ذكر داريونو، رئيس مركز الزلازل والتسونامي التابع لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا ، أن مركز الزلزال كان على بعد حوالي 77 كيلومترا جنوب غربى مدينة سوكابومي بإقليم جاوة الغربية وعلى عمق 63 كيلومترا .

يذكر أن إندونيسيا تقع على منطقة تعرف باسم حزام النار بالمحيط الهادئ وهي عرضة للزلازل المتكررة بسبب التقاء العديد من الصفائح التكتونية فى تلك المنطقة .

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز