ألمانيا.. خلل تكنولوجي كبير يتسبب في تأخيرات طويلة في السكك الحديدية



يستعد قطارات السكك الحديدية الألمانية لتأخيرات طويلة بعدما تسبب خلل كبير في المعلومات في انقطاعات كبيرة للخدمات بوسط ألمانيا، حسبما ذكرت شركة دويتشه بان المشغلة للسكك الحديدية اليوم السبت.

وأشارت الشركة عبر موقعها الإلكتروني إلى أن المهندسين يعملون بأقصى سرعة لحل المشكلة.

وقالت الشركة الإقليمية "دي بي ريجيو" إن حركة مرور القطارات الإقليمية وفي القطارات الكهربائية "إس- بان" بمنطقة راين- ماين تضررت بسبب المشكلات السيبرانية.





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