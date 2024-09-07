ستارمر في دبلن لـإعادة ضبط العلاقات بين بريطانيا وإيرلندا

بدأ كير ستارمر السبت أول زيارة لرئيس حكومة بريطاني إلى إيرلندا منذ خمس سنوات، في وقت تسعى لندن إلى "إعادة ضبط" العلاقات المتضررة مع حلفائها الأوروبيين بعد بريكست.

وهذه الزيارة التي وصفتها الحكومة البريطانية بأنها "لحظة تاريخية في العلاقات البريطانية الايرلندية"، تعكس عودة الدفء للعلاقات الثنائية بعد سنوات صعبة في ظل حكومة المحافظين السابقة في لندن.

وكان رئيس الوزراء الإيرلندي سايمون هاريس في استقبال ستارمر في دبلن. وتصافح الرجلان والتقطا الصور قبل انطلاق المحادثات.

وقال هاريس في مستهل المحادثات "نحن اليوم في دبلن لنوضح ما يمكن أن تكون عليه إعادة ضبط للعلاقات فعلا... من الناحية العملية بالنسبة لمواطنينا في كلتا الجزيرتين".

وأضاف "وأنا حتما أدرك أنه ينبغي أن يتم دمج ذلك ضمن مسائل مثل السلام والازدهار والاحترام المتبادل والصداقة".

من ناحيته قال ستارمر إن إصلاح العلاقات "مهم حقا بالنسبة لي ولحكومتي". أضاف "يمكن أن يكون ذلك مفيدا. أن يكون عميقا".

وقبل عقد لقاء مشترك مع شخصيات من مجتمع الأعمال، قال هاريس إنه عقد وستارمر "اجتماعا مثمرا للغاية" واتفقا على عقد قمة سنوية، على أن تكون الأولى في مارس 2025.

وأكد المسؤولان أهمية دوريهما المشترك كحارسين لـ "اتفاقية الجمعة العظيمة"، في إشارة لاتفاق السلام التاريخي لعام 1998 والذي أنهى عقودا من أعمال العنف الطائفية في إيرلندا الشمالية.

ومن المقرر أن تتناول المحادثات تعزيز النمو الاقتصادي والتعامل المشترك مع أزمات دولية. وقال هاريس إنهما "كانا متوافقين في عدة نواح".

كان هاريس الذي أصبح رئيسا للوزراء في أبريل، أول مسؤول أجنبي يستقبله زعيم حزب العمال ستارمر بعد توليه منصبه في داونينغ ستريت في يوليو بعد 14 عاما من حكم المحافظين.

والتقيا في حينه في مقر رئيس الحكومة البريطانية في تشيكرز بشمال غرب لندن وشربا بيرة غينيس، الجعة الوطنية الايرلندية، قبل اجتماع أكبر ضم قادة أوروبيين.

- تحوّل في اللهجة -



يمثل التركيز على "إعادة ضبط" العلاقات البريطانية الايرلندية تحولا ملحوظا في اللهجة بعد أن شهدت السنوات القليلة الماضية تصاعد التوترات بين دبلن ولندن.

وقد صوّت البريطانيون بغالبية ضئيلة على الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016. وانسحبت البلاد من التكتل القاري في 2020 بعد سنوات من الانقسام السياسي والجمود.

وكان بوريس جونسون آخر رئيس وزراء بريطاني يزور إيرلندا، خلال المفاوضات بين لندن وبروكسل بشأن بريكست في 2019.

وكان يُنظر إلى بريكست على نطاق واسع على أنه مصدر لاضطراب العلاقات بين ايرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وإيرلندا الشمالية البريطانية.

منذ وصوله إلى السلطة، أعلن ستارمر عن مراجعة لقانون مثير للجدل يهدف إلى إنهاء التحقيقات في الجرائم المتعلقة بالاضطرابات في إيرلندا الشمالية، في خطوة لقيت معارضة شديدة من أقارب الضحايا.

في اجتماع السبت يُتوقع أن يعيد ستارمر وسايمون هاريس تأكيد تمسكهما باتفاقية الجمعة العظيمة والتزامهما بالمصالحة في إيرلندا الشمالية.

ومن المتوقع أنه يؤكد المسؤولان أنهما يسعيان إلى إضفاء طابع رسمي أكثر على أسلوب التعاون وأكثر تنظيماً بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وقال هاريس إن ذلك "يعني العمل على خطة مشتركة تهدف إلى إحداث تغيير كبير في مستوى الطموح والالتزام بين الجانبين"، وفقا لشبكة آر تي إي الإيرلندية.

ومن المقرر أن يحضر ستارمر وهاريس مباراة بين إنكلترا وإيرلندا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم مساء السبت.





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