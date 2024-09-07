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مقتل 3 مسعفين في قصف إسرائيلي بجنوب لبنان

9/7/2024 3:00:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قتل ثلاثة مسعفين السبت وأصيب اثنان آخران بجروح جراء "استهداف" إسرائيل فريقا من الدفاع المدني كان يعمل على إخماد حرائق في جنوب لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

وقالت الوزارة في بيان "استشهاد ثلاثة مسعفين وإصابة اثنين آخرين بجروح أحدهما بحال حرجة" جراء "استهداف العدو الإسرائيلي فريقا تابعا للدفاع المدني اللبناني كان يقوم بإطفاء حرائق اشعلتها الغارات الإسرائيلية الأخيرة في بلدة فرون".

وشجبت الوزارة "هذا الاعتداء الاسرائيلي السافر الذي طال فريقا في جهاز رسمي تابع للدولة اللبنانية".

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