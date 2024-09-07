سمية اليماحي.. نموذج لنجاح المرأة الإماراتية في التطوير العمراني المستدام



سجلت المهندسة المعمارية سمية سعيد اليماحي التي تشغل منصب مدير في إدارة التطوير العمراني المستدام بمدينة مصدر حضورها المميز ضمن النماذج النسائية الإماراتية الناجحة والرائدة، بإبداعها في مجال التنمية المستدامة، حيث ساهمت بالإشراف على الأعمال الإنشائية وتنفيذ العديد من المشاريع التطويرية في المدينة التي تتماشى مع توجه الدولة لخفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق التقنيات الحديثة.



عملت سمية اليماحي التي بدأت مسيرتها العملية كمهندسة معمارية في مدينة مصدر عام 2016، ضمن فريق تنظيم فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وترى سمية اليماحي أن إثبات الكفاءة والقدرات العالية للمرأة الإماراتية يأتي بمحبة العمل والاخلاص فيه، ومع الوقت يصبح التفاني والإبداع نهجاً مميزاً لأي فتاة في مجالها.

وتوجهت سمية اليماحي بالشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها واهتمامها الكبير بالمرأة الإماراتية التي أظهرت كفاءة وتميزاً في مختلف المهام والمسؤوليات والمناصب التي تولتها، وقامت بدور فاعل في خدمة الوطن.

وقالت: إن المرأة الإماراتية أظهرت تفوقاً في قطاعات عدة، ومن بينها قطاع الطاقة المتجددة الذي يشهد زيادة كبيرة في أعداد النساء العاملات ضمن مشاريعه المختلفة وكشركة وطنية رائدة في هذا القطاع تتيح مدينة مصدر فرصاً غير مسبوقة للإماراتيات للمشاركة في إدارة وتنفيذ مجموعة من المشاريع الضخمة التي تطورها الشركة على مستوى المنطقة والعالم.

وأكدت سمية اليماحي أن كلمات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك“أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، المحفزة للمرأة الإماراتية ودعم تمكينها كانت أكبر حافز لها لتقديم أفضل أداء، وقالت: «أم الإمارات» هي قدوتي في العمل للأفضل، ودوماً استحضر كلماتها في تشجيع المرأة الإماراتية بشكل مستمر، وتحفيزها على الإبداع في المجالات كافة.

حصلت سمية اليماحي على شهادة الماجستير في إدارة المشاريع من جامعة أبوظبي، وبكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة زايد في أبوظبي وفي العام 2023 انضمت إلى «رواد المستقبل» الذي جمع نخبة العقول الإماراتية الشابة الموهوبة، وتخرجت في برنامج أطلقته شركة مصدر بالتعاون مع جامعة هارفارد الأميركية لتستمر في رحلتها بحثاً عن مواصلة النجاحات التي تعزز من مكانة الوطن في مجال التنمية والاستدامة.

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