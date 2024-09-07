أحمد حجازي: تم استبعادي من منتخب مصر ولم أعتذر عن عدم الاستمرار



أكد أحمد حجازي مدافع فريق نيوم السعودي والمنتخب المصري أنه لم يعتذر عن عدم الاستمرار في معسكر المنتخب المصري قبل مواجهة بوتسوانا المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2025 لكرة القدم.

وقال حجازي عبر حسابه الرسمي بشبكة (انستجرام) اليوم السبت "لم أعتذر عن معسكر المنتخب، ولكن تم استبعادي بقرار من المدير الفني لمنتخب مصر اليوم".

وأوضح "للرد علي موقف أمس، لم أعتذر أيضا عن عدم المشاركة، والمشادة كانت رد فعل على كلام صدر من أحد أفراد الجهاز المعاون للمدير الفني، وعلى مرأى ومسمع من الجميع".

وأشار المدافع الدولي "على مدار 13 سنة في المنتخب، ولعب 100 مباراة دولية لم يصدر مني تصرف سلبي، ودائما مصلحة المنتخب أهم من أي شئ بالنسبة لي وأتمنى التوفيق للمنتخب الوطني".

وكان حجازي قد غادر معسكر المنتخب المصري صباح اليوم بعد مشادة حدثت مع الجهاز الفني خلال مباراة كاب فيردي التي أقيمت أمس باستاد القاهرة.

ورفض حجازي النزول بديلا في الدقيقة 80 مكان زميله المصاب رامي ربيعة، ليقرر المدير الفني حسام حسن إشراك اللاعب أحمد رمضان بيكهام مكان حجازي.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء الذي انتهى بفوز منتخب مصر بثلاثية دون رد "ما حدث أمر وارد في كرة القدم، من الطبيعي أن يغضب لاعب لعدم المشاركة، ورفضت إشراك حجازي خوفا أن يؤذي نفسه أو يؤذي الفريق، لأنه لم يكن في كامل تركيزه".

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