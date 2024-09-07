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الشارقة يعبر خورفكان إلى ربع نهائي «كأس أديب»

9/7/2024 3:00:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تأهل الشارقة للدور ربع النهائي لكأس مصرف أبو ظبي الإسلامي للمحترفين «أديب» بعد تخطيه منافسه خورفكان في مباراة الإياب التي جرت باستاد خالد بن محمد بنتيجة 2-1، مستفيداً من فوزه ذهاباً بهدف دون رد.

جاءت البداية جيدة من الشارقة الذي مارس ضغطاً على مرمى الحارس أحمد حمدان وضاعت له أكثر من فرصة بفضل تألق الحارس فيما غابت الخطورة على مرمى ماجد محسن مصبح، وكانت أفضل فرص الشارقة في منتصف الشوط عن طريق فراس بالعربي الذي عاد وصنع الهدف الأول في الدقيقة 25 لزميله كايو لوكاس داخل الصندوق، لم يتردد الأخير في وضعها في المرمى ويسأل عن الهدف خط دفاع خورفكان، واستمر ضغط الشارقة مع بعض المحاولات الخجولة لخورفكان عن طريق شيكنا حتى انتهى الشوط الأول بتقدم الشارقة بهدف.

لم يختلف الحال في بداية الشوط الثاني، بل زادت خطورة هجمات الشارقة وتمكن كايو لوكاس من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 52 من تمريرة ذهبية للوان بيريرا داخل الصندوق، سددها على يسار الحارس أحمد حمدان، الذي تألق بعد ذلك حارماً عثمان كمارا من إضافة الهدف الثالث لترتد الكرة هجمة لخورفكان، نتج عنها ركلة جزاء ارتكبها الحارس ماجد محسن مع شيكنا، نفذها بنجاح لورينسي على يسار الحارس، قلص بها الفارق في الدقيقة 57، وأسهم الهدف في تحسن أداء خورفكان الذي ضاعت له عدة فرص لتعديل النتيجة، أهمها تسديدة لورنسي التي ارتدت من القائم الأيمن، وفي المقابل ضاعت فرصة للشارقة من كايو لوكاس.

ودفع مدربا الفريقين بعدة تبديلات خلال الشوط الثاني، أهمها أول تبديل للمدرب كوزمين عندما دفع باللاعب الكرواتي الجديد داركو نايسميتش المنضم حديثاً بدلاً من ماجد حسن، كما شارك الكاسير بدلاً من شاهين عبدالرحمن وعبدالله غانم بدلاً من لوان بيريرا، ودفع مدرب خورفكان ايسايلا بخالد جلال بدلاً من وليد حسين وأيمن رشوق بدلاً من برايان وسعيد أحمد بدلاً من ماتيوس وسلطان سعيد بدلاً من شيكنا، وأهدر الكاسير فرصة هدف محقق بعد دخوله مباشرة وسدد الكرة في العارضة وهو في مواجهة المرمى الخالي، وفي الدقائق الأخيرة دخل خالد باوزير بدلاً من فراس بالعربي وسالم سلطان بدلاً من محمد عبدالباسط، ولم يطرأ جديد حتى انتهت المباراة بفوز الشارقة 2-1.

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