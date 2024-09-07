4 مشروبات تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع

ارتفاع ضغط الدم مرض شائع يحدث عند حصول ضغط مستمر على جدران الشرايين وعلى مدى طويل. ،

ويمكن أن يسبب مشاكل خطيرة

مثل: السكتة الدماغية، وفشل القلب والكلى.

ويوصي الأطباء بتناول بعض المشروبات التي يمكن أن تُساعد على خفض ضغط الدم المرتفع وتشمل ما يلي:

عصير الشمندر

يحتوي الشمندر على نسبة عالية من النترات، والتي تساعد على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية بعدة طرق.

وتظهر بعض الدراسات أن مكملات عصير الشمندر قد تُخفّض ضغط الدم. وتزيد أيضًا من امتصاص الأكسجين، ما يسمح للأشخاص بالحفاظ على نشاطهم لفترة أطول،

وفقا لـ " سي إن إن".

وأوضحت جمعية القلب الأمريكية أن الشمندر يحتوي على مضادات الأكسدة، وهي مركبات موجودة في الأطعمة التي تساعد على إصلاح الحمض النووي، والحفاظ على صحة الخلايا الجيدة.



ويتمتع الشمندر أيضًا بخصائص مضادة للالتهابات، ما يُقلّل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.





العصائر الغنيّة بالبوتاسيوم

تشمل العصائر الغنيّة بالبوتاسيوم عصير البرقوق، والجزر، والرمان، والبرتقال. ورغم أن عصير الـ"جريب فروت"

يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، إلّا أنه يجب التعامل معه بحذر.





الحليب منزوع الدسم

وجد الباحثون أن استهلاك منتجات الألبان قليلة الدسم قد يساعد في خفض ضغط الدم. وقد تؤثر المستويات العالية من فيتامين (د)، والفوسفور، والكالسيوم في الحليب أيضًا على خفض ضغط الدم.

الشاي

يُساعد كوب من الشاي الدافئ في تخفيف التوتر الذي يؤدي إلى ارتفاع مستويات ضغط الدم.

وأوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، أن الشاي يحتوي على مضادات أكسدة تحمي من الأمراض المزمنة، ويحتوي على مادة "الفلافونويد" التي تساهم في تحسين صحة القلب، ويساعد على زيادة اليقظة، وتحسين الانتباه، والنشاط.



مشروبات تتسبب ارتفاع ضغط الدم

وفي المقابل، هناك مشروبات يمكن أن تتسبب في ارتفاع ضغط الدم. وتأتي من بينها:

المشروبات التي تحتوي على الكافيين

المشروبات الغازية والمشروبات السكّرية

مشروبات الطاقة





مجموعة من الإرشادات للوقاية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم

ممارسة الرياضة والاهتمام بنظام غذائي صحّي

تقليل الملح إلى أقل من 5 غرامات في اليوم

تناول المزيد من الفاكهة والخضار

ممارسة النشاط البدني بانتظام

الامتناع عن التدخين

الحدّ من تناول الأطعمة المليئة بالدهون المشبعة

الحدّ من الإجهاد النفسي

فحص ارتفاع ضغط الدم بانتظام

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