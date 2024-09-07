ترامب يزور ولاية ويسكونسن المتأرجحة وهاريس تواصل الاستعداد للمناظرة المرتقبة

يزور المرشح الجمهوري دونالد ترامب السبت ولاية ويسكونسن المتأرجحة في السباق إلى البيت الأبيض، قبل ثلاثة أيام من أول مناظرة تلفزيونية له مع المرشحة الديموقراطية كامالا هاريس التي تواصل الاستعداد للمبارزة من ولاية بنسلفانيا.

قبل أقل من شهرين من يوم التصويت، يواجه المتنافسان بعضهما البعض مساء الثلاثاء خلال مناظرة على قناة "إيه بي سي"، وهو حدث مرتقب بشدة بعد الأداء الكارثي للرئيس جو بايدن في مناظرته مع ترامب في 27 يونيو والذي دفعه للانسحاب وترشيح نائبته.

في الأثناء، يتوجه ترامب السبت إلى موسيني في قلب ولاية ويسكونسن بشمال الولايات المتحدة، وهي الولاية التي فاز بها الملياردير الجمهوري في 2016 لكن بايدن استعادها منه بفارق ضئيل في 2020.

ويعتزم المرشح البالغ 78 عاما مهاجمة طروحات هاريس الاقتصادية وأدائها، خاصة في ما يتعلق بالتضخم خلال ولاية بايدن.



ووفقا لاستطلاعات الرأي، يظل الموضوع حاسما بالنسبة للناخبين الأمريكيين الذين يعتقدون أن أداء ترامب أفضل قليلا، رغم أن الزيادة في الأسعار ظلت مستقرة عند 2,5% على مدى عام حتى يوليو.

ينظم ترامب تجمعه الانتخابي غداة تحقيقه انتصارا قانونيا كبيرا، بعدما قررت محكمة في نيويورك أن ترجئ لما بعد الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر، النطق بالعقوبة في قضية دفعه أموالا للممثلة

السابقة ستورمي دانيالز خلال الحملة الرئاسية لعام 2016 مقابل صمتها.

وانتهت المحاكمة التي عطلت إلى حد كبير حملة الملياردير الجمهوري في نهاية مايو بصدور إدانة بالإجماع من أعضاء هيئة المحلفين الاثني عشر، ما جعل ترامب أول رئيس سابق للولايات المتحدة تتم إدانته أمام القضاء الجنائي.

لكن القرار الذي أصدره القاضي خوان ميرشان الجمعة يعني أن الناخبين الأمريكيين لن يعرفوا، عندما يضعون الأوراق في صندوق الاقتراع، العقوبة التي سينالها رئيسهم المستقبلي المحتمل.

وتلقّى ترامب الجمعة دعما من نقابة شرطية نافذة، واستغل هذا التأييد لشن مزيد من الهجمات على بايدن وهاريس بشأن موضوعي الأمن والهجرة.

من جهتها، ترتكز حملة هاريس الانتخابية على سجلها وتجربتها كمدعية عامة سابقة لولاية كاليفورنيا، في مواجهة الرجل الذي يصفه الديموقراطيون بأنه "مجرم مدان".

وتستعد نائبة رئيس الولايات المتحدة التي أعطى دخولها المتأخر في الحملة الانتخابية زخما للديموقراطيين، لمناظرتها مع ترامب من بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا التي فاز بها الجمهوري بفارق طفيف عام 2016، قبل أن يفوز بها بايدن بفارق ضئيل أيضا في 2020.

ويُنظر إلى المناظرة على أنها فرصة لكامالا هاريس للحصول على الأفضلية على دونالد ترامب أمام عشرات الملايين من المشاهدين الأمريكيين، لكن الجمهور ينتظر أيضا أن تعلن المرشحة الديموقراطية عن إجراءات ملموسة، بعد تعرضها لانتقادات بسبب عدم تقديم تفاصيل عن مقترحاتها.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز