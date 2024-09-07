وزير الخارجية المصري : العلاقات المصرية الإماراتية راسخة ومتطورة

أكد معالي الدكتور بدر عبد العاطي الخارجية والهجرة المصري على عمق العلاقات بين مصر والإمارات لافتا إلى النمو والتطور المستمرين الذي تشهده على مختلف الأصعدة .

وقال وزير الخارجية والهجرة المصري في تصريح لوكالة أنباء الإمارات على هامش زيارته للدولة إن العلاقات المصرية الإماراتية علاقات قوية للغاية وتقوم على أسس متينة، وهناك روابط مشتركة بين الشعبين الشقيقين، وتنسيق على مستوى رفيع جدا بين قيادتي البلدين.

وأضاف " هناك تنسيق على أعلى مستوى، بين قيادتي البلدين ، وهناك أيضا علاقات إقتصادية قوية للغاية، تقوم على مبدأ تحقيق المكاسب للجميع، ونحن سعداء بالطفرة التي تشهدها هذه العلاقات و بالطفرة التي تشهدها الاستثمارات الإماراتية في مصر".

وأشاد بالرعاية والاهتمام الذي تحظى به الجالية المصرية المقيمة في دولة الإمارات مشيدا بالتقدم الكبير الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف القطاعات ومنها التحول الرقمي والاستدامة والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات.

وأضاف :" هناك ملفات عديدة للغاية سأتناولها هنا خلال تواجدي في أبوظبي، على رأسها، بالتأكيد العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات السياسية وأيضا المجالات الاقتصادية والتجارية ..وهناك أيضا ملفات إقليمية ودولية سنعمل على التباحث بشأنها مع الأشقاء في دولة الإمارات وعلى رأسها التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة ".

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