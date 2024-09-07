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مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية يوفر 190 فرصة عمل للمواطنين

9/7/2024 3:00:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي السبت يوماً مفتوحاً قدم خلاله 190 فرصة وظيفية للمواطنين، بمشاركة مجموعة بارزة من شركات القطاع الخاص.

وأقيم الحدث، بمجلس أم سقيم في دبي، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج“نافس” وهيئة تنمية المجتمع وكلية دبي للسياحة في دبي.

وقدمت الجهات المشاركة فرص توظيف مباشرة للمواطنين في مجالات متنوعة مثل المالية والضيافة والرعاية الصحية والبناء.

وثمن معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، جهود شركاء المجلس الإستراتيجيين في تنظيم هذا الحدث، مؤكداً أهميته في تعزيز التوطين في القطاع الخاص.

وقال "إن هذه المبادرات تهدف إلى تمكين المواطنين من الإسهام في نمو الاقتصاد الوطني وتطوير مسارات مهنية طويلة الأجل، عبر التعاون مع الشركات في مختلف الصناعات، وصولا إلى ممارسة دورٍ فعالٍ في ازدهار مستقبل الإمارات.

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