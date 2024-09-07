تعطل منصة إكس لدى آلاف المستخدمين في أمريكا

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكر موقع (داون ديتكتور دوت كوم) الإلكتروني لتعقب تعطل خدمات الإنترنت أن منصة إكس للتواصل الاجتماعي واجهت عطلا اليوم السبت استمر أقل من ساعة وأثر على آلاف المستخدمين في الولايات المتحدة قبل أن تعود المنصة للعمل مجددا.
وأظهر الموقع في البداية أنه كان هناك أكثر من 7743 بلاغا بتعطل الخدمة بحلول الساعة 10:28 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1426 بتوقيت جرينتش).
وأظهر في وقت لاحق تراجع عدد البلاغات إلى أقل من 164 بحلول الساعة 11:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1501 بتوقيت جرينتش).
ويتعقب الموقع تعطل الخدمات عن طريق جمع تقارير الحالة من عدة مصادر تتضمن مستخدمين.
ولم ترد منصة إكس بعد على طلب من رويترز للتعليق خارج ساعات العمل العادية.
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