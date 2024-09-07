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300 مليون درهم استثمارات «أوشن ليفينج» في الفجيرة

9/7/2024 3:00:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت «مدائن المستقبل»، بالتعاون مع «امتلاك العقارية» مشروعها الجديد «أوشن ليفينج» بمنطقة شاطئ العقة في إمارة الفجيرة باستثمارات 300 مليون درهم، على مساحة إجمالية تصل إلى 425 ألف قدم مربعة.

ويوفر «أوشن ليفينج» تقسيطاً بنظام حساب الضمان لمواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ويتكون من فلل فاخرة، تراعي بمواصفاتها متطلبات الأسرة الخليجية، وتطل مباشرة على خليج عمان.

ويعد مشروع «أوشن ليفينج»، الذي يقع في قلب البحر فرصة استثنائية لمواطني دولة الإمارات، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لامتلاك عقارات فاخرة، تبدأ مساحتها من 7.000 قدم مربعة، وتضم كل فيلا 5 غرف نوم واسعة، ومسبحاً خاصاً، ومصعداً داخلياً، وحديقة مطلة على البحر، تتميز بإطلالات بانورامية أمامية على مياه خليج عمان، وخلفية على جبال العقة، ما يوفر تجربة فريدة من الراحة والاستجمام العائلي.

قال خالد الناصر، رئيس مجلس الإدارة لشركة «مدائن المستقبل»، مطور المشروع، إن توفير هذا النمط من الفلل الحديثة والاستثنائية في تجهيزاتها وموقعها الاستراتيجي يعكس حالة من الراحة، والاستمتاع بنمط حياة راقٍ في بيئة آمنة ومستقرة في إمارة الفجيرة، ويمثل فرصة ثمينة للإماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار في عقارات فاخرة في واحد من أجمل شواطئ دولة الإمارات، شاطئ العقة، الذي روعي في تصميمه بما يتناسب تماماً مع ثقافة وعادات المجتمع الخليجي، ما يضمن تجربة عيش مريحة وممتعة.

وأوضح زياد عباس، الرئيس التنفيذي لشركة «امتلاك» العقارية، المسوق الحصري للمشروع، أن المشروع يتميز بخطة دفع مرنة، تتيح للمشترين سداد قيمة الفيلا على عدة دفعات، ولأول مرة في الإمارة يوفر المشروع تقسيطاً بنظام حساب الضمان، إضافة إلى خصم خاص يصل إلى 5 % لفترة محدودة، كما توفر الشركة خيارات تمويلية متنوعة، تسهل عملية الشراء دون الحاجة إلى تمويل خارجي، ويمثل مشروع «أوشن ليفينج» إضافة نوعية لسوق العقارات في إمارة الفجيرة، لأنه يركز على العملاء الباحثين عن نمط حياة فاخر وهادئ، ونحن على ثقة بأن هذا المشروع سيحقق نجاحاً كبيراً.

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