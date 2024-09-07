إطلاق «تروبروكر» لتعزيز الشفافية وجودة الخدمات في سوق العقارات

شهدت دبي اليوم إطلاق برنامج «تروبروكر TruBroker»أول برنامج مكافآت من نوعه تم تصميمه خصيصاً لتقدير جهود الوكلاء العقاريين والارتقاء بتجربة البحث عن العقارات في دولة الإمارات.

ويوفر البرنامج الجديد من بيوت حلاً للتحديات التي تواجه الباحثين في العثور على وسطاء عقاريين موثوقين وإعلانات عقارية دقيقة وذلك من خلال نظام تقييم قائم على الجدارة وكفاءة الخدمة المقدمة. يتضمن البرنامج شارات تعكس جودة الأداء ولوحة المتصدرين التنافسية، الأمر الذي يخلق بيئة تحفيزية للوسطاء العقاريين لتعزيز الفاعلية والتنافسية. يستفيد المستخدمون من خلال التعرف على الوكلاء العقاريين الأكثر كفاءة وبالتالي ضمان الحصول على خدمة عقارية ممتازة وتعامل سلس يتسم بالمصداقية، بينما يتم تمكين الوسطاء العقاريين من خلال استعراض خبراتهم للعامة.

ومع وجود أكثر من 20 ألف وكيل عقاري حالياً على موقع بيوت، يهدف البرنامج إلى تحفيز الوكلاء العقاريين على الالتزام بمعايير عالية من جودة الخدمة والشفافية. من خلال عرضها لخبراء العقارات وخبراء المجمعات السكنية، تسلط المنصة الضوء على الأداء الاستثنائي للوسطاء العقاريين في مجالات مختلفة مثل رضا العملاء، سرعة الاستجابة، ودقة الإعلانات العقارية.

وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت ورئيس مجموعة دوبيزل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يعد برنامج تروبروكر عاملاً مؤثراً وفعالاً في سوق العقارات، حيث يحدد معايير جديدة لتقدير ومكافأة الوكلاء العقاريين ذوي الأداء الأفضل، مع معالجة قضايا مهمة مثل الشفافية والمصداقية التي أصبحت محورية في هذا السوق، والتي تعد من أكثر المسائل التي تشغل المتعاملين في السوق العقارية. من خلال تكريم الوكلاء العقاريين ومكافأتهم على خدماتهم الاستثنائية، فنحن بذلك لا نعزز تجربة البحث عن العقارات للمستخدمين فحسب، بل ندعم أيضاً الوكلاء والوكالات العقارية للحفاظ على معايير عالية الجودة. بالتزامن مع إطلاقنا الأخير لخدمة التخمين الذكية «ترواستميت» لتخمين قيمة العقارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تم تطويرها بالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تلتزم بيوت بوضع معايير جديدة في السوق العقارية وتمكين الباحثين عن العقارات من الوصول إلى مقدمي الخدمة الأفضل والخبراء في هذا المجال».