الاتحاد للطيران تؤكد أن «لا مشاكل» بمحرك الطائرة إيرباص «إيه 350»

قالت شركة الاتحاد للطيران، إنها لم تعثر على أي مشكلات فنية في محركات طائراتها «إيرباص إيه 350»، بعدما أخضعتها لعمليات تفتيش، عقب تعرض طائرة مماثلة تملكها شركة كاثاي باسيفيك في هونغ كونغ لحريق.

وكانت وكالة سلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي، وجهت شركات الطيران بإجراء عمليات تفتيش على طراز إيرباص «إيه 350-1000s»، التي تعمل بواسطة محركات «ترينت إكس دبليو بي-97»، التي تصنعها شركة رولز رويس.

وأفاد بيان شركة الاتحاد للطيران، أمس الجمعة، بأنها «بدأت عمليات التفتيش، عبر أسطول طائراتها (إيه 350)، على محركات رولز رويس بشكل استباقي على مدار الـ 72 ساعة الماضية، بما يتوافق مع (توجيهات) وكالة سلامة الطيران الأوروبية».

وقالت إنها «لم تكتشف مشاكل، ولم تواجه أي أحداث مماثلة مع المحرك»، مشيرة إلى أنها «لا تتوقع أي تأثير في عملياتها».

تشغل شركة الاتحاد للطيران خمس طائرات من الطراز المذكور، وهي الشركة الوحيدة في الإمارات التي تمتلك هذا النوع من الطائرات.

وكانت شركة كاثاي باسيفيك، والتي تعد أحد أكبر مشغلي الطائرات من طراز (إيه 350) بعيدة المدى، قررت الاثنين إخضاع 48 من هذه الطائرات للفحص، بعد أن اضطرت رحلة تابعة لها كانت متجهة إلى زيورخ للعودة إلى هونغ كونغ، بعد وقت قصير من الإقلاع.

والخميس، أفادت وكالة سلامة الطيران الأوروبية، بأن طائرة كاثاي تعرضت لعطل في المحرك بسبب خلل في خرطوم الوقود عالي الضغط، وقالت «حدث حريق لمحرك على متن الطائرة بعد فترة وجيزة من الإقلاع»، مشيرة إلى أنه «تم اكتشافه على الفور وإخماده».

ومن جهتها، قالت رولز رويس، الخميس، إنها كانت بصدد أن تبدأ «برنامجاً احترازياً لمرة واحدة للتفتيش على المحركات»، قد ينطبق «على جزء من أسطول إيه 350».

كانت الخطوط الجوية القطرية، هي أول عميل يتسلم طائرات «إيه 350» من إيرباص بنهاية عام 2014، وحالياً، هناك 87 طائرة في العالم من الطراز نفسه قيد التشغيل.