هاريس تستخدم سلاح الفرح للتغلب على ترامب في لعبة يجيدها

يبدو أن المرشحة للانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس تنتهج أسلوب منافسها دونالد من ناحية التركيز على إثارة المشاعر بدلا من الخوض في السياسات في الحملة الانتخابية وتأمل أن تساعدها دعوتها "للفرح" على إلحاق الهزيمة بالجمهوري في اللعبة التي يجيدها.

منذ انسحاب الرئيس جو بايدن من الانتخابات وترشيح الحزب الديموقراطي لها في يوليو لخوض المعركة، تتسارع حملة هاريس فيما لم يبق سوى شهرين على الاستحقاق في نوفمبر.

وبخلاف استثناءات قليلة تجنبت المؤتمرات الصحافية والمقابلات والنقاشات المطولة بشأن السياسات، بل أن المؤتمر الوطني للحزب الديموقراطي الذي سماها رسميا، ركز على شعار بث "الفرح".

ويبدو أن أسلوب مخاطبة المشاعر ينجح.

فبينما كان ترامب يتقدم بفارق كبير عن بايدن، حققت هاريس تقدما وبات المرشحان متقاربين في ست ولايات رئيسية بحسب أحدث استطلاعات الرأي.

والتحول في الاسلوب لبث رسالة تثير المشاعر، بحسب خبراء، استراتيجية سياسية فعالة.

وقالت استاذة الاتصالات في جامعة إيه أند إم بتكساس جنيفر ميرسيكا "نظنّ أننا نفكر مثل العلماء، نحسب الأدلة والوقائع أمامنا بانتباه وموضوعية".

ومخاطبة ما يسمى بالحقائق العاطفية، أي الأشياء التي "تبدو حقيقية"، حتى لو لم تدعمها الأدلة التي خلصت إليها التجارب، أمر قوي، وفق ميرسيكا.

و"عندما يحاول المتحدثون الإقناع بناء على حقائق مؤثرة، يصبح من الصعب مساءلتهم لأنه من الصعب النقاش ضد مشاعر ما".

- الابتعاد عن بايدن -



والابتعاد عن حملة بايدن التي اعتمدت بشدة على اعتبار ترامب "تهديدا للديموقراطية"، كان مدهشا.

ومنذ انسحابه من السباق الانتخابي أظهر استطلاع أجرته نيويورك تايمز/سيينا "تراجع الغضب والاستسلام بين الناخبين من الحزبين فيما ارتفع منسوب الفرح".

وقالت الاستاذة المساعدة في مجال القانون والعلوم السياسية بجامعة هارفرد مشاعل مالك إن انعطافة هاريس يمكن تفسيرها من خلال "الإرهاق" الذي يمكن أن تسببه المشاعر السلبية.

أضافت "أعتقد أن الخوف فشل في إلهام شريحة أوسع من الناخبين الديموقراطيين المحتملين والذين استنفدت طاقة العديد منهم نتيجة السلبية التي سيطرت على الأخبار".

وتابعت "يبدو أن الرسالة حول الفرح تسعى لتخفيف بعض هذا الإرهاق وتقديم بديل للخوف".

ورأت في ذلك وسيلة لهاريس لتمييز نفسها عن رئيسها الحالي بايدن.

ويصبح الأمر أكثر صعوبة عند التعمق في القضايا وليس التركيز على الأجواء.

وفيما يتعلق بدعم الولايات المتحدة لحرب إسرائيل في غزة على سبيل المثال، حاولت هاريس إرضاء المنتقدين الديموقراطيين بشكل كبير من خلال تغيير النبرة بشأن الأعداد الكبيرة للقتلى المدنيين الفلسطينيين. لكن من غير المرجح أن يؤدي هذا إلى حل الخلاف الصغير ولكن المهم في الحزب.

يستخدم المرشح الجمهوري منذ سنوات أسلوب مخاطبة المشاعر، وكثيرا ما كانت خطاباته مشبعة بالبلاغة وتنقصها الحقائق، أو يملأها الخيال.

في هذه الحملة ركز الرئيس السابق على ما أسماه "غزو" المهاجرين للولايات المتحدة. ويطلِق على مدن أمريكية "مناطق حرب".

في خطاب خلال حملته مؤخرا في ميشيغان قال ترامب إن "كامالا هاريس ستجلب الجريمة والفوضى والدمار والموت".

وفي مقابلة أجريت في أغسطس مع مقدم البرامج الحوارية فيل ماكغرو، كرر ترامب عبارة من خطابه الانتخابي "إذا فازت، فسوف يدمرون بلدنا".

قد تكون الرسالة مضللة لكنها تخاطب مشاعر يعتبرها أنصار ترامب حقيقية.

وقالت مشاعل مالك إن خطاب ترامب بشأن الفخر والاستياء "يشبه إلى حد كبير خطاب الشعبويين في جميع أنحاء العالم، ليس فقط في أوروبا ولكن أيضا في أميركا اللاتينية وجنوب آسيا".

واعتبرت ذلك "قصة مألوفة ... وعادة لا تنتهي الأمور على خير".