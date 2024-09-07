شركات السيارات الأوروبية مهددة بغرامات بقيمة 15 مليار يورو .. ما القصة؟

حذّر رئيس مجموعة "رينو" لوكا دي ميو السبت من أن شركات السيارات الأوروبية مهددة بغرامات بقيمة 15 مليار يورو إذا لم تحترم قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الانبعاثات، مطالبا بإدخال "بعض المرونة" عليها، بينما تتباطأ مبيعات السيارات الكهربائية في القارة.

وقال لإذاعة "فرانس إنتر" إن الامتثال لمعايير متوسط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لجميع السيارات المباعة، سيتعين على الشركات خفض إنتاجها "بأكثر من 2,5 مليون سيارة" لتجنب التعرض للعقوبات.

وأضاف دي ميو الذي يشغل أيضا منصب رئيس جمعية المصنعين الأوروبيين أن سيارة كهربائية واحدة يمكن أن تعوض في هذا الصدد أربع سيارات تعمل بالوقود.

وأوضح "نحن نستعد لعام 2025 الآن لأننا نتلقى طلبات السيارات التي سنقوم بتسليمها، ووفقا لحساباتنا، فإنه إذا ظل انتاج السيارات الكهربائية عند المستوى الحالي، فقد تضطر الصناعة الأوروبية إلى دفع 15 مليار يورو كغرامات أو التخلي عن إنتاج أكثر من 2,5 مليون" وحدة.

وتابع دي ميو "نحن بحاجة إلى إظهار بعض المرونة حيالنا"، محذّرا من أن "مجرد تحديد المواعيد النهائية والغرامات من دون إمكانية جعلها مرنة أمر خطير للغاية".

في أغسطس، مثلت السيارات الكهربائية 12,5% فقط من سوق السيارات الأوروبية، مع انخفاض مبيعاتها بنسبة 10,8% على أساس سنوي.

وشدد رئيس "رينو" الفرنسية أيضا على أهمية سوق السيارات الكهربائية لمشاريع تصنيع البطاريات الأوروبية، لافتا إلى أنه "إذا لم يتم بيع السيارات الكهربائية، فإن هذه المشاريع ستواجه صعوبات".

ولتفسير ضعف سوق المركبات الكهربائية، أشار دي ميو إلى أن الأسعار التي لا تزال مرتفعة، وكذلك إلى بطء تثبيت محطات الشحن و"عدم اليقين" بشأن إعانات الشراء التي تم إلغاؤها مثلا في ديسمبر الماضي في ألمانيا، ما أدى إلى انخفاض حاد في المبيعات.

في ما يتعلق بهذه المساعدات، قال "نحن بحاجة إلى الاستقرار والرؤية" و"بعض الانسجام" في السياسة.

وتنعكس الأزمة التي تعيشها صناعة السيارات الأوروبية في ظل المنافسة الصينية في إعلان شركة "فولكسفاغن" الرائدة أنها تعد خطة تقشف غير مسبوقة قد تؤدي إلى إغلاق مصانع حتى في ألمانيا.

وهو أمر تريد "رينو" تجنّبه بعد أن حققت وفورات، وفق لدي ميو الذي أوضح "قبل بضع سنوات، كان علينا أن نتبع خطة صارمة للغاية" من خلال خفض الطاقة الإنتاجية "بأكثر من مليون مركبة".





