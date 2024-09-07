رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة خليفة حارب الخييلي في العين



قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله” اليوم واجب العزاء في وفاة المغفور لها هيرة خليفة خميس الخييلي والدة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية.. وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في مدينة العين.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أبناء الفقيدة وأسرتها، داعياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال أدائه واجب العزاء.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.