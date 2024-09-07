الأردن..مواجهة المخالفات الانتخابية دون تهاون

MENAFN - Khaberni) خبرني - استقبل مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة في مكتبه اليوم رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، لمراجعة آخر الاستعدادات والإجراءات ليوم الانتخاب.

وأكّد رئيس مجلس المفوضين على الانتهاء من الاستعدادات كافّة والجاهزية لإجراء الانتخابات النيابية وفق أعلى المعايير الدستورية والقانونية وبالتنسيق مع الجهات المعنية والشركاء كافّة وفي مقدمتهم مديرية الأمن العام، التي تضطلع بالدور الرئيس بتوفير المظلة الأمنية خلال مراحل العملية الانتخابية وإنفاذ القانون على الجميع .

مشيراً إلى مستوى التعاون والتنسيق مع المديرية منذ البدء بالتحضير للعملية الانتخابية بالجوانب كافّة التي تحيط بها لا سيّما فيما يتعلق بالحماية الأمنيّة وتنظيم الدخول لمراكز الاقتراع ومواجهة وضبط الجرائم والمخالفات الانتخابية كافّة ومنعها وضبط كل من يرتكبها ومنع أيّ إخلال بالعملية الانتخابية .

مشيداً بكل ما تقدّمه مديرية الأمن العام من جهود في حماية العملية الانتخابية بوصفها الضامن والحامي للعملية الانتخابية بمراحلها الدستورية كافّة.



ومن جانبه أكّد مدير الأمن العام على مباشرة كوادر الأمن العام كافّة المشاركين بحماية العملية الانتخابية وتنظيمها بإنفاذ الخطط الأمنيّة التي وضعت كلاً ضمن نطاقات عمله ووفق مراحل العملية الانتخابية ومناطق المسؤولية والاختصاص، بدءاً من مراكز الاقتراع ومحيطها، وعمليات نقل المحاضر وصناديق الاقتراع، وتأمين سير عمل اللجان الانتخابية، وحتى استخراج النتائج والإعلان عنها.

مشيراً إلى مستوى التعاون والتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخاب والاتصال المباشر على مدار الساعة، ووضع الخطط والإجراءات الموحّدة المتوافقة

وأحكام القانون، والكفيلة بتنظيم العملية الانتخابية وتمكين المواطن من أداء واجبه الوطني والدستوري والإدلاء بصوته بكل حرّية ويسر .

وشدد مدير الأمن العام على إنفاذ القانون على الجميع بحزم ومنع أية مخالفات أو تعديات أو تجاوزات للقانون، ومواجهة الجرائم الانتخابية بالتنسيق مع الهيئة المستقلّة للانتخاب والحكام الإداريين .