بالفيديو.. هذا ما سيفعله الأمن خلال الانتخابات

وأكدت أن هذه المهام سيتم تنفيذها من خلال مكونات الأمن العام وتشكيلاته كافة، إلى جانب استمرارها في تقديم خدماتها المعتادة في جميع المجالات الأمنية والمرورية والإنسانية والقضائية وواجبات الحماية المدنية وغيرها من الخدمات.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.