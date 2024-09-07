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بالفيديو.. هذا ما سيفعله الأمن خلال الانتخابات

9/7/2024 3:00:05 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -أوضحت مديرية الأمن العام في فيديو نشرته اليوم السبت، على صفحاتها أهم الأدوار والواجبات المسندة إليها لتأمين الانتخابات النيابية، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وأكدت أن هذه المهام سيتم تنفيذها من خلال مكونات الأمن العام وتشكيلاته كافة، إلى جانب استمرارها في تقديم خدماتها المعتادة في جميع المجالات الأمنية والمرورية والإنسانية والقضائية وواجبات الحماية المدنية وغيرها من الخدمات.


لمشاهدة الفيديو على موقعنا:


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