بالفيديو.. هذا ما سيفعله الأمن خلال الانتخابات

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -أوضحت مديرية الأمن العام في فيديو نشرته اليوم السبت، على صفحاتها أهم الأدوار والواجبات المسندة إليها لتأمين الانتخابات النيابية، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
وأكدت أن هذه المهام سيتم تنفيذها من خلال مكونات الأمن العام وتشكيلاته كافة، إلى جانب استمرارها في تقديم خدماتها المعتادة في جميع المجالات الأمنية والمرورية والإنسانية والقضائية وواجبات الحماية المدنية وغيرها من الخدمات.
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