إنقاذ خمسين مهاجراً في قناة المانش

أُنقذ حوالى خمسين مهاجرا كانوا يحاولون الوصول إلى إنجلترا صباح السبت قبالة ساحل قناة المانش، بينما أُجريت عمليات بحث عن شخصين أُبلغ عن فقدان أثرهما، حسبما أفادت السلطات البحرية في بيان.

وأبلغ مهاجر على متن هذا القارب المركز الإقليمي للمراقبة التشغيلية والإنقاذ (كروس)، بأنّ شخصا سقط في الماء، حسبما أفادت السلطات البحرية في مقاطعة المانش وبحر الشمال (بريمار) في بيان، بعد أربعة أيام من غرق زورق آخر في قناة المانش.

وتمكّن عناصر الإنقاذ من تحديد موقع الشخص الذي وقع في الماء وانتشاله.

وطلب 57 شخصا كانوا على متن الزورق المساعدة، لكن حوالى 15 شخصا آخرين "رفضوا المساعدة... وواصلوا رحلتهم تحت مراقبة مناسبة" من قبل خدمات الطوارئ، حسبما أفادت المصادر ذاتها.

وقالت السلطات البحرية في مقاطعة المانش وبحر الشمال في بيانها "بالنظر إلى المخاطر التي يواجهها المهاجرون في حال اتخاذ إجراءات ... لإجبارهم على الصعود إلى قوارب الإنقاذ الحكومية... فقد تم السماح لهم بمواصلة رحلتهم".

وبمجرد الانتهاء من عملية الإنقاذ، أُبلغ مهاجرون تمّ إنقاذهم "أنّ شخصين قفزا إلى البحر لمساعدة شخص سقط قبلهما".

وفي أعقاب ذلك، أُجريت عمليات بحث بوسائل بحرية وجوية وبرية ولكن لم يتم تحديد موقعهما.

قُتل 12 مهاجرا على الأقل الثلاثاء أثناء محاولتهم عبور المانش عندما انقلب القارب الذي كانوا على متن.

ومنذ يناير 2024، لقي 37 شخصا حتفهم خلال محاولتهم عبور قناة المانش، ما يجعل من هذه السنة الأكثر دموية منذ بداية ظاهرة عبور قوارب الهجرة غير النظامية هذه القناة.