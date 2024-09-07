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مليون درهم حصاد مزاد الهجن بمعرض أبوظبي للصيد والفروسية

9/7/2024 10:00:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حصد مزاد الهجن الذي نظمته المجموعة العلمية المتقدمة بجناحها بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2.5 مليون درهم حصيلة بيع 15 من المطايا وبلغ أعلى سعر 600 ألف درهم.

وأكد خليفة عبد الله النعيمي الرئيس التنفيذي للمجموعة حرص "المجموعة" على المشاركة في المعرض منذ عام 2005 والذي شهد تنظيم أول مزاد نظامي للهجن في العالم وأشار إلى الإقبال الكبير من الزوار على جناح المجموعة في المعرض لاسيما أن المزاد هذا العام قدم سلالات عدة من الهجن منها الشامخ وجبار وضاري وغيرها وهي سلالات سباقات متميزة وكانت في متناول الجميع، إذ تم بيع جميع المعروض بمشاركة كبيرة من المزايدين.

وأوضح أن المجموعة أطلقت خلال مشاركتها في المعرض النسخة الثانية من كتاب "علم التكاثر عند الجمال"، إذ يعتبر مرجعاً لأطباء علم التكاثر في العالم، وجاءت الطبعة الثانية محدثة بعد جهود كبيرة من الأطباء الباحثين بالمجموعة العلمية المتقدمة.

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