ألمانيا تطرد نصف اللاجئين بشكل غير مشروع في النصف الأول من 2024



أفادت وزارة الداخلية الألمانية بأن الشرطة الاتحادية قامت عند الحدود الوطنية بإعادة أكثر من نصف الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني خلال النصف الأول من العام الحالي، من حيث جاءوا.

جاء ذلك في رد من الوزارة على سؤال من نائبة في عن حزب اليسار.

ووفقًا للبيانات، أعادت الشرطة الاتحادية في مجمل عام 2023 حوالي 28% من الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني إلى الدول المجاورة.

وتم تسجيل 42 ألف و307 حالة دخول غير قانوني على الحدود الألمانية خلال النصف الأول من هذا العام، وتم إعادة 21 ألف و611 شخصا منهم من حيث جاءوا. وفي عام 2023، أوقفت الشرطة الاتحادية 127 ألف و549 شخصا دخلوا البلاد بشكل غير مشروع، وأعادت الشرطة 35 ألف و618 شخصا منهم من حيث جاءوا. وازدادت حالات الطرد هذه بشكل خاص على حدود ألمانيا مع كل من بولندا والتشيك.

في الوقت نفسه، انخفض عدد الأشخاص الذين طلبوا اللجوء على الحدود. ففي العام الماضي، تم تقديم طلبات لجوء من قبل حوالي 45% من الأشخاص الذين تم إيقافهم، بينما في النصف الأول من عام 2024، قدم حوالي 23% فقط من الأشخاص طلبات لجوء.

وقالت نائبة حزب اليسار مقدمة السؤال:" طالما أن الحكومة ترفض توثيق ما إذا كان ينبغي تقديم طلب لجوء على الحدود أم لا، فأنني أفترض أن طلبات اللجوء سيتم تجاهلها في الواقع من أجل تسهيل إعادة الأشخاص مباشرة من حيث جاءوا. ولا يمكن تفسير هذه الأرقام بغير ذلك."

وكانت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أمرت في أكتوبر الماضي بإجراء عمليات تفتيش ثابتة على الحدود مع التشيك وبولندا وسويسرا؛ وأخطرت المفوضية الأوروبية بذلك. أما على الحدود البرية مع النمسا، فهناك عمليات تفتيش ثابتة قائمة بالفعل منذ عام 2015.

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