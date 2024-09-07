وفاة رون يتس قائد ليفربول الإنجليزي الأسبق عن عمر 86 عاما

توفي رون يتس، قائد فريق ليفربول الإنجليزي الأسبق عن عمر 86 عاما. وكان المدافع الاسكتلندي السابق جزءا من فريق ليفربول الذي فاز بلقب الدرجة الثانية تحت قيادة بيل شانكلي في 1962.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن يتس فاز بلقبين الدرجة الأولى، وكأس الاتحاد الإنجليزي وثلاث مرات بكأس الردع الخيرية، وساهم في ترسيخ ليفربول كأحد أكثر الأندية نجاحا في إنجلترا.

ولعب يتس 454 قبل أن ينضم لفريق ترانميري كلاعب ومدرب في عام 1971.

وارتدى يتس شارة القيادة في أكثر من 400 مباراة، وتفوق عليه فقط ستيفن جيرارد.

وفي يناير الماضي تم تشخيصه بالإصابة بمرض الزهايمر.وذكر نادي ليفربول في بيان :" ينعي ليفربول قائده الأسطوري رون يتس. وعلى حد تعبير بيل شانكلي كان يتس عملاقا في تاريخ النادي".

وأضاف :"أفكار كل العاملين بليفربول مع زوجة رون، آن، وكل عائلته وأصدقائه في هذه الأوقات المحزنة".

وسيتم تنكيس الأعلام في أنفيلد ومراكز تدريب ليفربول إلى النصف كعلامة احترام.

ولعب يتس مباراتين دوليتين مع المنتخب الإسكتلندي في 1964 و1965.

وبدأ يتس مسيرته في ديوندي يونايتد الاسكتلندي قبل أن ينضم لليفربول في 1961. ولعب أيضا لفريق ستاليبريدج سلتيك وبارو ولعب لفترة في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وعاد يتس لإنجلترا للعب لفترات قصيرة مع فرومبي ورايل قبل أن يعتزل لعب كرة القدم في 1977 .

في عام 1986 عاد لنادي ليفربول كرئيس فريق الكشافة وظل في منصبه حتى اعتزل في عام 2006.

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