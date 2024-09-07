طقس الغد في الإمارات.. صحو بوجه عام مع فرصة سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام غائماً جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار يصبح رطباً ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار نهاراًوحركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية، و سرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، و يحدث المد الأول عند الساعة 15:42 والمد الثاني عند الساعة 03:52 و الجزر الأول عند الساعة 09:17 والجزر الثاني عند الساعة 22:05.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 51:11 والمد الثاني عند الساعة 22:01 و الجزر الأول عند الساعة 35:18 والجزر الثاني عند الساعة 25:06.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 31 80 25

دبي 43 31 80 20

الشارقة 43 28 70 20

عجمان 41 31 70 20

أم القيوين 41 26 65 25

رأس الخيمة 41 28 55 35

الفجيرة 34 30 90 60

العـين 44 31 50 20

ليوا 45 29 70 10

الرويس 41 26 95 35

السلع 41 26 90 30

دلـمـا 39 30 85 40

طنب الكبرى 33 31 90 60

طنب الصغرى 33 31 90 60

أبو موسى 35 32 80 65

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