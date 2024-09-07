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المغرب يمنع 45 ألف مهاجر من العبور إلى أوروبا منذ بداية العام

9/7/2024 10:00:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


قالت وكالة المغرب العربي للأنباء نقلا عن بيانات وزارة الداخلية إن المغرب أحبط محاولات 45015 شخصا للهجرة بطريقة غير شرعية إلى أوروبا منذ يناير وفكك 177 شبكة إجرامية لتهريب المهاجرين.

وأظهرت بيانات حكومية أن المغرب أحبط العام الماضي محاولات 75184 شخصا للوصول بشكل غير قانوني إلى أوروبا، بزيادة ستة بالمئة عن العام السابق.

وذكرت الوكالة في تقريرها أمس الجمعة أن البحرية المغربية أنقذت أيضا 10859 مهاجرا من البحر منذ بداية العام، بحسب بيانات وزارة الداخلية.

ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها "لا تزال المملكة المغربية تواجه خلال سنة 2024 ضغطا متناميا للهجرة كنتيجة مباشرة لسيادة عدم الاستقرار في منطقة الساحل فضلا عن قابلية الحدود للنفاذ".

والدولة الواقعة في شمال أفريقيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الأفارقة الذين يسعون للوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط أو المحيط الأطلسي أو بالقفز فوق السياج المحيط بجيبي سبتة ومليلية الإسبانيين.

وعزز المغرب وإسبانيا تعاونهما في التعامل مع الهجرة غير الشرعية.

لكن في الشهر الماضي، أفادت الشرطة الإسبانية بأن مئات المهاجرين استغلوا الضباب الكثيف للوصول إلى سبتة سباحة.

وتدفع المراقبة المشددة للحدود الشمالية للمغرب عددا متزايدا من المهاجرين إلى تجربة الطريق الأطول والأكثر خطورة عبر المحيط الأطلسي إلى جزر الكناري.


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