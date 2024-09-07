منظمو جائزة الكرة الذهبية يوضحون أسباب غياب موسيالا عن القائمة المختصرة

أوضح رئيس تحرير مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، التي تمنح جائزة الكرة الذهبية، أسباب عدم تواجد جمال موسيالا في القائمة المختصرة التي تضم 30 لاعبا المرشحين لنيل الجائزة، بعدما أحدث غيابه عن القائمة مفاجأة في ألمانيا.

وقال فينسنت جارسيا إن موهبة موسيالا لا يمكن التشكيك بها لمجرد عدم تواجده في القائمة، متذكرا أن في عام 2023 تم اختياره للحصول على جائزة كوبا، كواحد من أفضل اللاعبين الشباب في العالم.

وقال

لمجموعة "مونشنر ميركور" الإعلامية :"ولكن مثل جود بيلينجهام، تطور وضعه وربما كانت التوقعات أعلى هذا العام. ونتيجة لذلك، ربما تم تقييمه بشكل مختلف".

وسيكون المهاجم الإنجليزي هاري كين هو اللاعب الوحيد من بايرن ميونخ الذي سيتنافس على الجائزة الرئيسية، بينما تم اختيار ماتيس تيل للمنافسة على جائزة كوبا 2024 كواحد من أفضل اللاعبين الشباب في العالم.

وتفاجأ مسؤولو بايرن ميونخ للغاية من عدم تواجد موسيالا في القائمة.

وقال ماكس إيبرل عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ للشؤون الرياضية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :" لا أحمل أي ضغينة لأي لاعب من المرشحين لجائزة الكرة الذهبية، ولكننا في بايرن تفاجأنا للغاية من غياب موسيالا عن القائمة".

وأضاف :"جمال كان أحد اللاعبين الاستثنائيين في يورو 2024، واختير ضمن فريق البطولة وكان من بين كبار الهدافين".

وأردف :"وصل بايرن أيضا إلى الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا بفضل الأداء الرائع لجمال. حقيقة عدم تواجده حتى في قائمة أفضل 30 لاعبا عن الموسم الماضي غير مفهومة تماما بالنسبة لنا".

وكشفت مجلة "فرانس فوتبول" عن القائمة المختصرة مساء الأربعاء الماضي، وسيتم الإعلان عن الفائزين بجوائزها في حفل سيقام في باريس يوم 28 أكتوبر المقبل.

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