مصر: الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 6 أشهر



أعلن التموين المصري شريف فاروق اليوم السبت إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة ستة أشهر.

وأضاف الوزير "لا يزال الحوار مفتوحا مع العديد من الجهات للوصول إلى الكميات الاستراتيجية الآمنة من جميع السلع الاستراتيجية، خاصة من القمح، سواء من خلال السوق المحلي أو من خلال الاستيراد من الخارج".