مصر: الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 6 أشهر

مصر: الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 6 أشهر
التاريخ
9/7/2024 10:00:06 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن وزير التموين المصري شريف فاروق اليوم السبت إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة ستة أشهر.
وأضاف الوزير "لا يزال الحوار مفتوحا مع العديد من الجهات للوصول إلى الكميات الاستراتيجية الآمنة من جميع السلع الاستراتيجية، خاصة من القمح، سواء من خلال السوق المحلي أو من خلال الاستيراد من الخارج".
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