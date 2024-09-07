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مصر: الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 6 أشهر

9/7/2024 10:00:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن وزير التموين المصري شريف فاروق اليوم السبت إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة ستة أشهر.

وأضاف الوزير "لا يزال الحوار مفتوحا مع العديد من الجهات للوصول إلى الكميات الاستراتيجية الآمنة من جميع السلع الاستراتيجية، خاصة من القمح، سواء من خلال السوق المحلي أو من خلال الاستيراد من الخارج".

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