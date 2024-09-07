إيلون ماسك أول تريليونير في العالم 2027

توقع تقرير صادر عن "انفورما كونكت أكاديمي"، أن يكون إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وأغنى شخص في العالم حالياً، هو الفائز بلقب أول تريليونير في العالم.

وتقدر ثروة ماسك حالياً بـ251 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى تريليون دولار بحلول عام 2027، إذا استمر معدل نمو ثروته السنوي الحالي البالغ 110%، وفقاً لما نشرته شبكة "CNBC" عن التقرير.

وبالإضافة إلى ماسك، هناك عدة شخصيات أخرى مرشحة للوصول إلى هذا اللقب، يأتي في المرتبة الثانية رجل الأعمال الهندي غوتام أداني، مؤسس مجموعة "أداني"، الذي من المتوقع أن يصبح تريليونيراً بحلول عام 2028، إذا استمر نمو ثروته بمعدل 123%.

أما المركز الثالث، فيحتله غينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، الذي ارتفعت ثروته بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 90 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصبح تريليونيراً بحلول عام 2028، إذا استمرت ثروته في النمو بمعدل 112%.

وفي المركز الرابع، يأتي براجوجو بانجيستو من إندونيسيا، مؤسس مجموعة "باريتو باسيفيك" للطاقة والتعدين، ويتوقع أن ينضم إلى نادي التريليونيرات بحلول عام 2028.

كما يعتبر برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي لمجموعة LVMH، أحد المرشحين البارزين لهذا اللقب، حيث يحتل حالياً المركز الثالث كأغنى شخص في العالم بثروة تقدر بنحو 200 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل أرنو إلى لقب التريليونير بحلول عام 2030.

كما تشمل القائمة أيضاً مؤسس "ميتا" مارك زوكربيرغ، بالإضافة إلى جيف بيزوس، مؤسس "أمازون"، الذي يرجح أن يصلا إلى هذا اللقب بحلول عام 2036.

كذلك تضم القائمة مؤسسي "غوغل" لاري بيج وسيرغي برين، الذين يتوقع أن يصبحوا تريليونيرات خلال العقد القادم، مع إمكانية تسريع هذا الصعود بفضل تطورات الذكاء الاصطناعي.

وبينما يستمر صعود الأسهم وازدهار التكنولوجيا، يرجح أن يشهد العالم تتويج أول تريليونير خلال السنوات المقبلة، وهذا التحول يعكس مدى تسارع نمو الثروات العالمية ومدى تأثير الابتكارات والتكنولوجيا في تحقيق ذلك.

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