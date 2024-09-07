لأول مرة .. انطلاق كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بمحطته الـ10في تركيا غدا

يحتضن مضمار فيلي أفندي في مدينة إسطنبول يوم غد (الأحد) المحطة العاشرة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الحادية والثلاثين، وذلك للمرة الأولى من نوعها في تاريخ سباقات الكأس الغالية.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تشجيع اقتناء ورعاية الخيل العربية الأصيلة وتنمية حضورها في أهم المهرجانات والسباقات العالمية والحفاظ على مسيرته الأصيلة.

وتشهد المحطة التركية الجديدة، مشاركة 12 خيلا، تمثل أفضل وأقوى مرابط الخيل في الجمهورية التركية، في سباق الكأس الغالية، الذي يقام لمسافة 1600 متر ضمن الفئة الثالثة، والمخصص للأمهار والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق.

وقال سعادة فيصل الرحماني، مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية إن تنظيم المحطة العاشرة في الجمهورية التركية يمثل ترجمة لدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وحرصه واهتمامه الكبيرين بدعم الملاك والمربين للخيل العربي حول العالم ويعكس مكانة العلاقات الثنائية المزدهرة بين البلدين وروابط الصداقة المشتركة إذ تولي تركيا اهتماما كبيرا بالخيل العربي، وتنظم سنويا الكثير من السباقات، وتحظى الخيل العربي بمكانة مميزة في تاريخها ما ينسجم ويتناغم مع رسالة وأهداف الكأس الغالية، الطامحة لإعلاء شأن الخيل العربي عبر تشجيع ودعم الملاك والمربين، وتنظيم سباقات لها تساهم في تطوير خدماتها وأنشطتها، وتحقيق التكامل في منظومة الخيول العربية.

وعبر عن سروره بانضمام تركيا لقائمة وأجندة سباقات 2024، وما تشكله من إضافة مهمة لمسيرة سباقات الكأس الغالية، التي تواصل أهدافها ورسالتها في المضامير الأوروبية والدولية، وأشاد بالمشاركة الواسعة في سباق تركيا الأول، ما يعكس المكانة المرموقة وقيمة الكأس الغالية في دول العالم أجمع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز