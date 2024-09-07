مذكرة تفاهم بين جمعية الإمارات للخيول العربية ومجلس الأمن السيبراني لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات

وقع مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للخيول العربية، بهدف تعزيز الشراكة بينهما وتبادل الخبرات في المجالات السيبرانية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تسهم المذكرة وفق بنودها في صون تراث الدولة في الفروسية، من خلال حفظ وتأمين سجلات وبيانات الخيول العربية، تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

جرى توقيع المذكرة بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، على هامش النسخة الـ 21 من معرض أبوظبي الدُّوَليّ للصيد والفروسية بحضور سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، وسعادة محمد أحمد الحربي المدير العام لجميعة الإمارات للخيول العربية.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجمعية ومجلس الأمن السيبراني، وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والبرامج التدريبية في أمن المعلومات، إضافة إلى التعاون والتنسيق بشأن مشاركة المعلومات، فيما يخص الأمن السيبراني.

وعبر سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع جمعية الإمارات للخيول العربية موضحا أن التعاون بين الجانبين قائم على استراتيجية حماية البيانات والبنية التحتية من أي مخاطر وقال إن بيانات الخيول العربية كنز معلوماتي له قيمته العالية في دولة الإمارات التي تعد الخيول العربية جزءا من تراثها وهويتها.

من جانبه قال سعادة محمد أحمد الحربي إن توقيع مذكرة التفاهم مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات يهدف إلى توفير الحماية الكاملة للبيانات والمعلومات المهمة، المتعلقة بالخيل العربية المسجلة لدى الجمعية.

وعبر عن فخره بتوقيع مذكرة التفاهم مع مجلس الأمن السيبراني وتبادل الخبرات معه حرصا من الجمعية على الشراكة مع مؤسسات الدولة تنفيذا لرؤية القيادة الرشيدة باتباع التقنيات الحديثة لتعزيز أمن المعلومات، وفق أفضل الممارسات العالمية لتأمين مستقبل البيانات".

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