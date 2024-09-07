حقيقة مد اليوم الدراسي في مصر إلى الـ7.30 مساء

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - نفت الحكومة المصرية إصدار قرار بمد اليوم الدراسي في المدارس المطبق بها نظام الفترة المسائية إلى الساعة 7:30 مساء بالعام الدراسي الجديد.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، في بيان، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمد اليوم الدراسي في المدارس المطبق بها نظام الفترة المسائية إلى الساعة 7:30 مساءً.
وأضافت الوزارة أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، موضحة أن المدارس التي ستعمل بنظام الفترتين في بعض الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وفقًا لطبيعتها وظروفها، سيكون نهاية اليوم الدراسي في الفترة المسائية فيها الساعة 5:30 مساءً.
وناشدت الحكومة المصرية في بيانها الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
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