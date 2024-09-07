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حقيقة مد اليوم الدراسي في مصر إلى الـ7.30 مساء

9/7/2024 8:08:24 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - نفت الحكومة المصرية إصدار قرار بمد اليوم الدراسي في المدارس المطبق بها نظام الفترة المسائية إلى الساعة 7:30 مساء بالعام الدراسي الجديد.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، في بيان، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمد اليوم الدراسي في المدارس المطبق بها نظام الفترة المسائية إلى الساعة 7:30 مساءً.

وأضافت الوزارة أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، موضحة أن المدارس التي ستعمل بنظام الفترتين في بعض الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وفقًا لطبيعتها وظروفها، سيكون نهاية اليوم الدراسي في الفترة المسائية فيها الساعة 5:30 مساءً.

وناشدت الحكومة المصرية في بيانها الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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