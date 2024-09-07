دي بروين عن ازدحام المباريات يهتمون بالمال أكثر من اللاعبين

قال النجم البلجيكي المخضرم كيفن دي بروين إن القيمين على الجدول المزدحم لمباريات الدولية يهتمون بالمال أكثر من اللاعبين، بموازاة مخاوف متزايدة حول التأثير السلبي على صحة اللاعبين وأدائهم.

وارتفع عدد المشاركين في المسابقات الأوروبية الثلاث إلى 36 ناديا هذا الموسم، وبدأت الروابط الأوروبية الأعضاء في النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) بإجراءات قانونية ضد الاتحاد الدولي (فيفا) بشأن كأس العالم للأندية الموسعة إلى 32 فريقا والتي تستضيفها الولايات المتحدة في يونيو 2025.

وعما إذا كان قلقا من ارتفاع عدد المباريات، قال ابن الثالثة والثلاثين للصحافيين على هامش مشاركة بلاده في دوري الأمم الأوروبية "المشكلة الحقيقية ستظهر بعد كأس العالم للأندية. سيكون هناك ثلاثة أسابيع فقط بين نهائي مونديال الأندية وأول مباراة في الدوري الإنكليزي. لذا لدينا ثلاثة أسابيع فقط للراحة والتحضير لثمانين مباراة أخرى".

وكانت فيفبرو أفادت في يوليو أنها ستتقدم بشكوى إلى هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، بشأن روزنامة مباريات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفي تقرير نشرته الخميس، كشفت أن بعض اللاعبين يحصلون على 12% فقط من الراحة خلال السنة، نتيجة عدم منح منظمي المسابقات أولوية لصحة اللاعبين.

أضاف نجم مانشستر سيتي بطل إنجلترا "قد تكون الأمور على ما يرام هذا العام، لكن العام المقبل سيكون مليئا بالمشكلات. حاولت رابطة اللاعبين في إنجلترا وروابط أخرى إيجاد حلول".

أردف صانع اللعب المميز "المشكلة أن ويفا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) وفيفا يواصلان إضافة المباريات ويمكننا التعبير عن مخاوفنا، لكن لم يتم التوصل إلى حلول. يبدو أن صوت المال أعلى من صوت اللاعبين".

وذكر تقرير صادر عن المركز الدولي للدراسات الرياضية أنه لا يوجد دليل واضح على على ارتفاع حجم العمل لدى لاعبي النخبة منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

أفاد مركز الأبحاث المستقل في سويسرا الذي تأسس عام 1995 في مشروع مشترك مع فيفا، أن سيتي حامل لقب مونديال الأندية لعب نحو 63% من مبارياته في مسابقات محلية في موسم 2023-2024.

شكلت المباريات الودية 4.8% من مجمل مباريات سيتي، مباريات فيفا 3.2% وويفا 17.7%.

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