وكالة الفضاء الأوروبية تفكك قمراً اصطناعياً عمره 24 عاماً

بعد 24 عاماً أمضاها في تحليل البيئة المغناطيسية للأرض، من المتوقع أن يتفكك القمر الاصطناعي «سالسا»، غداً، فوق المحيط الهادئ، أثناء عودته الموجهة إلى الغلاف الجوي، وهي الأولى من نوعها لوكالة الفضاء الأوروبية.

«سالسا» أحد الأقمار الاصطناعية الأربعة لمهمة «كلاستر» التي تقترب من نهايتها. وقد جرى إطلاقه عام 2000، وأتاح فهماً أفضل للغلاف المغناطيسي، الدرع المغناطيسية القوية التي تحمي الأرض من الرياح الشمسية، الذي لا يكون كوكبنا صالحاً للسكن من دونه.

وتهدف إعادة الدخول الموجهة إلى إسقاط قمر اصطناعي في منطقة جغرافية محددة وفي وقت محدد، ولكن من دون الحاجة إلى التحكم فيه أثناء عودته إلى الغلاف الجوي.

ولهذه السابقة العالمية، أجرى مشغلو وكالة الفضاء الأوروبية سلسلة مناورات منذ يناير للتأكد من أن عودة «سالسا» ستحدث فوق منطقة نائية وذات كثافة سكانية منخفضة في جنوب المحيط الهادئ، قبالة ساحل تشيلي.

وباتت عملية العودة المستهدفة هذه ممكنة بفضل المدار البيضوي لـ«سالسا» الذي يستغرق يومين ونصف يوم للدوران حول كوكبنا.

وهو يبتعد في أوجه حتى 130 ألف كيلومتر عن الأرض، بينما يصل بُعده في نقطة الحضيض إلى بضع مئات الكيلومترات.

نظراً لحساسيته بشكل خاص لقوى الجاذبية للقمر والشمس، يمكن أن يختلف ارتفاع القمر الاصطناعي عند نقطة الحضيض بعشرات الكيلومترات من مدار إلى آخر.

وأوضح برونو سوزا، رئيس وحدة العمليات في بعثات النظام الشمسي الداخلي التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، خلال مؤتمر صحافي، أن «التحدي الذي واجهناه في إعادة القمر الاصطناعي إلى المكان الصحيح كان التأكد من أنه في المدارين الأخيرين سيهبط أولا إلى علو يناهز 110 كيلومترات أو 120. ثم، على الفور في المدار التالي، سيهبط إلى 80 كيلومترا».

وأضاف: «إنها منطقة من الفضاء موجودة بالفعل في الغلاف الجوي حيث لديه أعلى احتمالات للاحتراق الكامل».

وعندما يدخل قمر اصطناعي الغلاف الجوي للأرض، الذي يبلغ الحد النظري لارتفاعه نحو 100 كيلومتر، يتسبب الاحتكاك الشديد مع جزيئات الغلاف الجوي والحرارة المتولدة في تفككه. ويمكن لبعض الشظايا أن تقاوم وتصل إلى سطح الأرض.

ويأمل العلماء أن يتمكنوا من تحديد الموقع الدقيق لعودة «سالسا» إلى الغلاف الجوي بهامش خطأ لا يتعدى بضع مئات من الأمتار، للتمكن من إرسال طائرة للتحليق على ارتفاع 10 كيلومترات لرصد تفكك القمر الاصطناعي الذي يبلغ وزنه 550 كيلوغراماً وحطامه، الذي يُفترض أن يمثل أقل من 10% من كتلته.

وستسمح الأقمار الاصطناعية الثلاثة الأخرى التابعة لكوكبة «كلاستر»، المقرر إعادتها إلى الأرض في عامي 2025 و2026، بعمليات رصد جديدة بسرعات دخول وزوايا وظروف جوية مختلفة.