حقيقة ظهور برق زلزالي في سماء سوريا والعراق وتركيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت هيئة الأنواء الجوية العراقية حقيقة الوميض اللامع في سماء سوريا والعراق وتركيا الذي اعتُقد أنه برق زلزالي، موضحةً أن الضوء الذي شوهد يوم أمس ناتج عن احتراق نيزك في الغلاف الجوي.
وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي تتابع ما يتداول من كلام في صفحات التواصل الاجتماعي بشأن سقوط نيزك في العراق الذي يؤدي إلى زرع الإرباك لدى المواطنين».
وذكر مدير قسم الرصد الزلزالي في الهيئة، سلمان صدام البهادلي، أنه «بعد ورود عدة تساؤلات عن الضوء الذي ظهر في سوريا وتركيا والعراق، واعتقاد البعض بأنه برق زلزالي، فإن الضوء ناتج عن احتراق نيزك في الغلاف الجوي».
ولفت إلى أن «أي زلزال لن يحدث بسبب احتراق النيزك، حيث إنه لا علاقة بين الزلازل واحتراق النيازك» ، مؤكداً
أنه «لا شيء يدعو للقلق».
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