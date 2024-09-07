حقيقة ظهور برق زلزالي في سماء سوريا والعراق وتركيا

كشفت هيئة الأنواء الجوية العراقية حقيقة الوميض اللامع في سماء سوريا والعراق وتركيا الذي اعتُقد أنه برق زلزالي، موضحةً أن الضوء الذي شوهد يوم أمس ناتج عن احتراق نيزك في الغلاف الجوي.



وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي تتابع ما يتداول من كلام في صفحات بشأن سقوط نيزك في العراق الذي يؤدي إلى زرع الإرباك لدى المواطنين».

وذكر مدير قسم الرصد الزلزالي في الهيئة، سلمان صدام البهادلي، أنه «بعد ورود عدة تساؤلات عن الضوء الذي ظهر في سوريا وتركيا والعراق، واعتقاد البعض بأنه برق زلزالي، فإن الضوء ناتج عن احتراق نيزك في الغلاف الجوي».

ولفت إلى أن «أي زلزال لن يحدث بسبب احتراق النيزك، حيث إنه لا علاقة بين الزلازل واحتراق النيازك» ، مؤكداً

أنه «لا شيء يدعو للقلق».