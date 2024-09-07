إيلون ماسك يطلق الكمبيوتر العملاق Colossus لإزاحة كل أنظمة الذكاء الاصطناعي عن السباق

أطلقت شركة الذكاء الاصطناعي التابعة للملياردير إيلون ماسك xAI مؤخراً على الإنترنت الكمبيوتر الخارق "Colossus" المصمم لتدريب النموذج اللغوي الكبير المعروف باسم Grok، الذي ينافس منصة الذكاء الاصطناعي الأكثر شهرة ChatGPT-4 من شركة OpenAI.

في حين أن Grok يقتصر على المشتركين برسوم في منصة "إكس" المملوكة لماسك، يتكهن العديد من خبراء شركة تسلا بأنه سيشكل في النهاية آلية الذكاء الاصطناعي الذي يعمل على تشغيل الروبوت البشري Optimus الخاص بالشركة.

وتشير تقديرات ماسك إلى أن مشروع الكمبيوتر الخارق قد يدر على تسلا أرباحاً سنوية تبلغ تريليون دولار، حسب موقع " fortune".

ويقع مركز بيانات xAI الجديد في ولاية تينيسي، ويضم 100 ألف معالج Nvidia القياسي Hopper H100، أكثر من أي مجموعة حوسبة ذكاء اصطناعي فردية أخرى.

ووصف ماسك Colossus بأنه "أقوى نظام تدريب للذكاء الاصطناعي في العالم"، مشيراً إلى أن إنجازه "من البداية إلى النهاية، تم ذلك في 122 يوماً"، وفق تدوينة على منصة إكس.

ويقدر ماسك أنه سيضاعف سعة الحوسبة الخاصة بـ Colossus في غضون أشهر، بمجرد أن يتمكن من شراء 50 ألف شريحة من سلسلة H200 الجديدة الأكثر تقدماً من Nvidia، والتي تبلغ قوتها ضعف قوتها تقريباً.

وتتنافس العديد من شركات التكنولوجيا القوية مع ماسك، بما في ذلك مايكروسوفت وجوجل وأمازون، على الاستحواذ على شرائح الذكاء الاصطناعي من سلسلة Hopper الثمينة من Nvidia، في اندفاع نحو ما يمكن تسميته الذهب الحالي للذكاء الاصطناعي.

لكن ماسك هو عميل قيم لشركة إنفيديا، وتعهد بإنفاق 3-4 مليارات دولار هذا العام لأجهزة شركة تسلا وحدها.

علاوة على ذلك، استمتعت شركة xAI بميزة كبيرة من خلال إمداد تسلا بشرائح الذكاء الاصطناعي، التي تم تسليمها بالفعل إلى شركة تصنيع السيارات الكهربائية.

وفي يوليو الماضي، قال ماسك "نأمل في إطلاق Grok-3 بحلول ديسمبر، ويجب أن يكون Grok-3 أقوى ذكاء اصطناعي في العالم في تلك المرحلة".

وتم طرح نسخة تجريبية مبكرة من Grok-2 للمستخدمين الشهر الماضي، بعد تدريبه على حوالي 15 ألف معالج رسومي Nvidia H100s فقط. ومع ذلك، وفقاً لبعض المعايير، فهو بالفعل من بين أكثر نماذج اللغة الكبيرة للذكاء الاصطناعي قدرة، حسب قوائم المتصدرين في برامج الدردشة الآلية.

وتشير زيادة عدد وحدات معالجة الرسوميات إلى ما يقرب من سبعة أضعاف إلى أن ماسك ليس لديه نية للتخلي عن سباق تطوير الذكاء الاصطناعي مع شركة OpenAI، التي ساعد في تأسيسها في أواخر عام 2015، اختلف ماسك لاحقاً مع الرئيس التنفيذي سام ألتمان وهو الآن يقاضي الشركة للمرة الثانية.

و أثارت مجموعة الحواسيب العملاقة التي أطلقتها شركة xAI الانتباه في مدينة ممفيس، نظراً للسرعة الشديدة التي وافق بها مسؤولو المدينة على المشروع، والذي يعيد النشاط الاقتصادي إلى جزء من المدينة كان يضم آخر مصنع لشركة إلكترولوكس للأجهزة البيضاء.

ومن بين المخاوف الرئيسية الضغط الذي قد يفرضه المشروع على موارد المدينة. ويقدر مسؤولو شركة المرافق البلدية MLGW أن كولوسوس يحتاج إلى ما يصل إلى مليون جالون من المياه يومياً لتبريد الخوادم، وسوف يستهلك ما يصل إلى 150 ميجاواط من الطاقة.

كان ماسك قد قال الشهر الماضي: "يمكن تسريع أي شيء، مهما كانت السرعة التي تعتقد أنه يمكن القيام بها، يمكن القيام به بشكل أسرع".