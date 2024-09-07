Saturday, 07 September 2024 03:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دبي في قائمة أعظم 15 مدينة في العالم

9/7/2024 7:26:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حلَّت دبي في المرتبة الرابعة عشرة في تقرير نشرته صحيفة تليغراف عن أعظم 15 مدينة في العالم، بحسب تجارب 15 من كبار كتاب السفر.

وقالت الصحيفة البريطانية إذا كنت تفضل قضاء عطلة في التنقل بين مناطق الجذب المذهلة والنقاط السياحية التراثية، والاستمتاع بالشواطئ الرائعة والفنادق الرائعة والقليل من الرفاهية المستحقة - حتى بدون ميزانية باهظة – فدبي هي الوجهة المناسبة لك.

وتتمتع دبي بطاقة لا تنتهي، وغزارة في التألق، بمساعدة بالطبع من أشعة الشمس الوفيرة والأموال.

فهناك توجد أكثر من 200 جنسية تسمي الإمارة موطنها، كل منها يجلب ثقافته وعاداته، ما يخلق ليس فقط مجتمعاً رائعاً ومشهداً غير عادي لتناول الطعام (من مطاعمها الـ19 الحائزة على نجمة ميشلان إلى طعام الشوارع في ديرة)، ولكن أيضاً أفضل التسوق والفنون والترفيه الحي على وجه الأرض في مكان واحد.

وهذا العام، تم التصويت لدبي باعتبارها "الوجهة العالمية الأولى" في جوائز اختيار المسافرين من Tripadvisor، للمرة الثالثة على التوالي، بناء على تقييمات ملايين الزوار، كما أنها تحصل على خمس نجوم في كل مرة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN07092024000110011019ID1108647386

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث