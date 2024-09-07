دبي في قائمة أعظم 15 مدينة في العالم

(MENAFN
- Al-Bayan)
حلَّت دبي في المرتبة الرابعة عشرة في تقرير نشرته صحيفة تليغراف عن أعظم 15 مدينة في العالم، بحسب تجارب 15 من كبار كتاب السفر.
وقالت الصحيفة البريطانية إذا كنت تفضل قضاء عطلة في التنقل بين مناطق الجذب المذهلة والنقاط السياحية التراثية، والاستمتاع بالشواطئ الرائعة والفنادق الرائعة والقليل من الرفاهية المستحقة - حتى بدون ميزانية باهظة – فدبي هي الوجهة المناسبة لك.
وتتمتع دبي بطاقة لا تنتهي، وغزارة في التألق، بمساعدة بالطبع من أشعة الشمس الوفيرة والأموال.
فهناك توجد أكثر من 200 جنسية تسمي الإمارة موطنها، كل منها يجلب ثقافته وعاداته، ما يخلق ليس فقط مجتمعاً رائعاً ومشهداً غير عادي لتناول الطعام (من مطاعمها الـ19 الحائزة على نجمة ميشلان إلى طعام الشوارع في ديرة)، ولكن أيضاً أفضل التسوق والفنون والترفيه الحي على وجه الأرض في مكان واحد.
وهذا العام، تم التصويت لدبي باعتبارها "الوجهة العالمية الأولى" في جوائز اختيار المسافرين من Tripadvisor، للمرة الثالثة على التوالي، بناء على تقييمات ملايين الزوار، كما أنها تحصل على خمس نجوم في كل مرة.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN07092024000110011019ID1108647386
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.