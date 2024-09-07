دبي في قائمة أعظم 15 مدينة في العالم

حلَّت دبي في المرتبة الرابعة عشرة في تقرير نشرته صحيفة تليغراف عن أعظم 15 مدينة في العالم، بحسب تجارب 15 من كبار كتاب السفر.

وقالت الصحيفة البريطانية إذا كنت تفضل قضاء عطلة في التنقل بين مناطق الجذب المذهلة والنقاط التراثية، والاستمتاع بالشواطئ الرائعة والفنادق الرائعة والقليل من الرفاهية المستحقة - حتى بدون ميزانية باهظة – فدبي هي الوجهة المناسبة لك.

وتتمتع دبي بطاقة لا تنتهي، وغزارة في التألق، بمساعدة بالطبع من أشعة الشمس الوفيرة والأموال.

فهناك توجد أكثر من 200 جنسية تسمي الإمارة موطنها، كل منها يجلب ثقافته وعاداته، ما يخلق ليس فقط مجتمعاً رائعاً ومشهداً غير عادي لتناول الطعام (من مطاعمها الـ19 الحائزة على نجمة ميشلان إلى طعام الشوارع في ديرة)، ولكن أيضاً أفضل التسوق والفنون والترفيه الحي على وجه الأرض في مكان واحد.

وهذا العام، تم التصويت لدبي باعتبارها "الوجهة العالمية الأولى" في جوائز اختيار المسافرين من Tripadvisor، للمرة الثالثة على التوالي، بناء على تقييمات ملايين الزوار، كما أنها تحصل على خمس نجوم في كل مرة.

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