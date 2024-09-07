الأحد 15 سبتمبر عطلة المولد النبوي في الحكومة الاتحادية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميماً إلى كل الوزارات والجهات الاتحادية بشأن عطلة المولد النبوي الشريف في الحكومة الاتحادية لعام 1446هــ.
وجاء في التعميم أنه «بناءً على قرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة لعام 2024، فقد تقرر أن تكون عطلة المولد النبوي الشريف يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024».
وهنأت الهيئة، بهذه المناسبة، قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمتين العربية والإسلامية، سائلةً الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.
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