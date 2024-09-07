كييف تؤكد إسقاط مسيّرات روسية.. وموسكو تعلن السيطرة على كالينوفي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن القوات الروسية سيطرت على قرية كالينوفي في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، وذلك حسبما أفادت وكالات أنباء روسية، في حين أكدت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط عشرات الطائرات المسيرة.

وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية أن 67 طائرة مسيّرة أُطلقت فوق البلاد ليلاً، مع نشاط الدفاعات الجوية في 11 منطقة في البلاد، بما في ذلك العاصمة كييف.

وأعلنت إسقاط 58 طائرة مسيرة، ودمرت أنظمة الأسلحة الإلكترونية ثلاث طائرات أخرى.

وتم تصوير حطام طائرة مسيرة في الشارع خارج الأوكراني، وأكدت الخدمة الصحفية البرلمانية الأوكرانية العثور على شظايا طائرة مسيرة، لكنها قالت إنه لم تقع إصابات ولم يلحق أي ضرر بمبنى البرلمان.

ويأتي القصف بعد أسبوع من الهجمات طويلة المدى المتزايدة في جميع أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك ضربة صاروخية على أكاديمية عسكرية أوكرانية ومستشفى الثلاثاء في مدينة بولتافا، ما أسفر عن مقتل 55 شخصاً وإصابة 328 آخرين.