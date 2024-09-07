إعصار «ياغي» يحصد قتيلين في الصين ويتجه إلى فيتنام

وصل الإعصار ياغي القوي، اليوم، إلى سواحل فيتنام، مخلّفاً مزيداً من الدمار، بعد أن تسبب في مقتل شخصين وأضرار جسيمة في جنوب الصين.

وضرب «ياغي» مقاطعات كوانغ نينه وهاي فونغ شمالي البلاد، واقتلع آلاف الأشجار، حاملاً في طريقه القوارب في البحر، وفق ما ذكر الموقع الاخباري الإلكتروني «في إن إكسبرس».

وفي هاي فونغ، اقتلعت الرياح العاتية الأسقف المعدنية واللوحات الإعلانية في المدينة مصحوبة بأمطار غزيرة تسبب بها الإعصار.

وقالت تران ثي هوا (48 عاماً)، وهي من سكان هاي فونغ: «لم أرَ إعصاراً بهذه القوة منذ سنوات».

وأضافت: «كان الأمر مروعاً. لقد بقيت في المنزل بعد أن أغلقت جميع النوافذ، لكن صوت الريح والمطر كان غير معقول، كنت أسمع حتى صوت تحطم الأسقف المعدنية وسقوطها في الشارع».

ويتوقع أن يتوجه «ياغي» إلى منطقة خليج هالونغ المدرجة في لائحة اليونسكو للتراث العالمي.

ودعا رئيس الوزراء الفيتنامي بام مين شين، قبل وصول العاصفة، السلطات المحلية إلى إجلاء سكان المناطق المعرضة للخطر، طالباً من سكان آخرين البقاء في منازلهم.

وأجلي نحو 20 ألف شخص، ونقلوا إلى مناطق أكثر أمناً وعلى ارتفاع أعلى في شمال هاي فونغ وتاي بيت وهانوي، على ما ذكرت السلطات المحلية. وفُتحت لهم موقتاً أبواب المدارس وروضات الأطفال ومقار إدارات رسمية أخرى.

وأغلقت أربعة مطارات في شمال البلاد، من بينها مطار نوي باي الدولي في العاصمة ومنعت الملاحة البحرية منذ أمس.