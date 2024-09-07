«طرق ومواصلات دبي» تدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

واصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي جهودها في دعم ومساندة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، من خلال إشراكهم في المبادرات والمشاريع التي تنفذها، لتؤكد بذلك التزامها بتعزيز دور مثل هذه المشاريع في الاقتصاد المحلي للإمارة.

وقدمت الهيئة خلال عام 2023 الدعم لـ41 شركة صغيرة ومتوسطة، بإجمالي 218 تعاملاً وبنسبة زيادة بلغت 47% مقارنة بعام 2022، الذي سجل 148 تعاملاً فقط.

وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي للقطاع الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إن الهيئة قدمت لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حزمة من الامتيازات تضمنت تسهيلات في الضمانات الابتدائية ورسوم وثائق المناقصات، وذلك بهدف تعزيز مشاركتهم في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وأضاف أن الهيئة تعمل حالياً على دراسة مبادرات جديدة لمنح امتيازات إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة، سيتم الإعلان عنها قريبا، وذلك تأكيداً على التزامها المستمر بدعم هذا القطاع الحيوي.

ونوه بتنوع مجالات التعاون بين الهيئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تشمل قطاعات حيوية مثل الطرق، وتكنولوجيا المعلومات، والضيافة، والحراسة، والأمن، إذ تقوم "الطرق والمواصلات" بدعوة الشركات الصغيرة والمتوسطة للتقديم على جميع المشاريع التي تطرحها، مع منح الأولوية لتلك التي تتوافق مؤهلاتها مع احتياجات تلك المشاريع.

وأوضح أن دعم الهيئة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لا يقتصر على العقود والمشتريات فقط، بل يشمل أيضاً مجالات أخرى مثل الاستثمار، مشيرا إلى أن من بين المبادرات التي أطلقتها الهيئة في هذا الإطار، توفير مساحات في محطات الحافلات لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم مشاريع الشباب.

وتتيح هيئة الطرق والمواصلات للشركات الصغيرة والمتوسطة الاطلاع على الفرص المتاحة من خلال موقعها الإلكتروني، وإنشاء حساب عليه، يمكن تلك الشركات من الوصول إلى نظام إدارة الموردين والمستثمرين، ومتابعة خطط المناقصات المستقبلية.