الإمارات.. مكانة عالمية في دعم الفروسية وحفظ سلالات الخيول العربية الأصيلة

رسَّخت دولة الإمارات دورها الريادي في الاهتمام برياضة الفروسية، ونشر ثقافتها عالمياً من خلال الفعاليات والبطولات التي تنظمها، الأمر الذي اسهم بشكل فاعل في نشر القيم والثقافة الإماراتية على نطاق واسع عالمياً.

وتضطلع دولة الإمارات بدور كبير في تنظيم وإقامة السباقات والفعاليات محلياً وحول العالم على مدار العام، وهو ما أسهم في تأكيد المكانة المرموقة للدولة، وتطوير سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام بها ورعايتها في القارات المختلفة.

وتقام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي تشهد تنظيم مجموعة كبيرة من السباقات والمحطات في أهم وأفضل مهرجانات الخيل العالمية، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لإعلاء ورفعة شأن الخيل العربي، والحفاظ على هذا الإرث الأصيل، واستدامة خطط رعايته واقتنائه في دول العالم كافة.

وتتضمن فعاليات سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في العام الجاري 15 سباقاً بواقع 9 جولات في المضامير الأوروبية و5 في المضامير العربية، وجولة في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد وصلت إلى مستوى مرموق جعلها تنافس كبريات البطولات العالمية، وتحظى باهتمام دولي كبير ومتابعة واسعة من وسائل الإعلام العالمية، إلى جانب تزايد أعداد المشاركين فيها من الفرسان والملاك والمربين.

ويعد سباق كأس دبي العالمي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في عام 1996، الحدث العالمي الأبرز الذي يقام على أرض الإمارات سنوياً ويحظى بمشاركة نخبة الخيول والفرسان من كل أنحاء العالم، كما يتميز بارتفاع قيمة جوائزه المالية.

وتمتد مساهمات دولة الإمارات في إقامة الفعاليات الخاصة برياضة الفروسية من خلال مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي يشهد هذا العام تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً وفق أفضل الممارسات العالمية، كما تقام ضمن المهرجان منافسات" كأس زايد"، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.

كما قدم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، جهوداً كبيرة في تنظيم ورعاية سباقات الخيول العربية في أوروبا.

ويبرز في مجال ريادة الإمارات العالمية في سباقات وفعاليات الخيول العربية، كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، الذي يتضمن 10 بطولات تقام في دول عدة بالشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية.

وتنظم دولة الإمارات مجموعة من البطولات المحلية والدولية لعروض جمال الخيل العربية والمزادات، ويشتمل برنامج بطولات ومزادات الموسم على 13 بطولة، من بينها 5 بطولات دولية، إضافة إلى مزادات الشارقة وعجمان ومربط دبي للخيل العربية بإشراف وتنظيم جمعية الإمارات للخيول العربية، وكذلك مهرجان الشارقة الدولي للخيل العربية للسلالة المصرية، ومهرجان الشارقة للجواد العربي الخاص بالإنتاج المحلي، ومزاد عجمان للخيل العربية.

وتستضيف الإمارات بطولة العرب لمربي الخيل العربية، وبطولة الإمارات لمربي الخيل العربية للمرابط الخاصة، اللتين تقامان في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى مهرجان الشارقة - كلباء للخيل العربية، وبطولة الفجيرة الدولية، ومزاد مرابط دبي للخيول، بجانب النسخة الخامسة من بطولة الظفرة لجمال الخيل العربية، للمرابط الخاصة، وبطولة الشراع الدولية"، وأبوظبي الدولية "تايتل شو".

كما تستضيف الإمارات سنوياً، الملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة الذي انطلق في 2010 ضمن فعاليات مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمية للخيول العربية، والذي يشهد مشاركة دولية للخبراء من مختلف أنحاء العالم لاستعراض التجارب، وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات التي تسهم في التطور.

وتستعد دولة الإمارات، لاستضافة اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للفروسية 2024 في نوفمبر المقبل، بإمارة أبوظبي، بحضور رؤساء اتحادات 137 دولة، وذلك بعد فوز ملف الدولة بالإجماع باستضافة الاجتماع، نظراً لدورها العالمي وموقعها المميز في استضافة الفعاليات والبطولات الدولية بأفضل المعايير والممارسات العالمية.

وحظيت مشاركة الدولة باهتمام كبير في المؤتمر الآسيوي الـ 40 لسباقات الخيل الذي أقيم في مدينة سابورو اليابانية في أغسطس الماضي، والذي يعد أحد أبرز الفعاليات العالمية التي تجمع الخبراء والمختصين في هذا القطاع.

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