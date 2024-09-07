وفاة الفنان التشكيلي المصري حلمي التوني عن 90 عاماً

نعت نقابة الفنانين التشكيليين في مصر حلمي التوني، أحد أبرز مصممي أغلفة الكتب عربياً ودولياً، الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 90 عاماً.

ونعاه الفنان التشكيلي أحمد فؤاد هنو، الثقافة المصري، في بيان، قال فيه إن «الراحل كان أحد حراس الهوية المصرية، وشكَّل وجدان جيل بكامله بأعماله الخالدة».

وُلد التوني في محافظة بني سويف عام 1934، وحصل على شهادة البكالوريوس من كلية الفنون الجميلة (تخصص ديكور مسرحي)، كما درس فنون الزخرفة.

عمل في مؤسسة دار الهلال مشرفاً على المجلات، وظهرت رسومه في مجلتي «سمير» و«ميكي» للأطفال، كما أسهم في إخراج مجلة «المسرح والسينما».

وتعاون مع كبرى دور النشر في تصميم أغلفة الكتب وإخراجها فنياً، لا سيما مؤلفات الأديب المصري نجيب محفوظ.

ورأس تحرير مجلة «وجهات نظر» الشهرية، وأقام عشرات المعارض الفردية في معظم الدول العربية، وشارك في معارض جماعية عربياً ودولياً.

ونال جائزة معرض بولونيا لكتب الأطفال عام 2002، وجائزة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عن ملصقه للعام الدولي للطفل عام 1979، وتقتني العديد من المتاحف والمؤسسات لوحاته.