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السعودية تدرس إنشاء وسيلة تنقّل جديدة لتيسير أداء العمرة

9/7/2024 5:31:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت هيئة شؤون الحرمين، أمس، بدء طلب تقديم إبداء الرغبات لمشروع تحسين تجربة التنقل في المسجد الحرام والمسجد النبوي الذي يهدف إلى تطوير تجربة ضيوف الرحمن، ولتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عن طريق إنشاء وتشغيل وسيلة تنقل مناسبة لتيسير أداء شعيرتي الطواف والسعي بالمسجد الحرام وفقاً لأفضل الممارسات والحلول المقدمة محلياً وعالمياً.

ويهدف المشروع إلى تصميم منظومة تنقل تناسب خصوصية المسجد الحرام تسهم في تقديم تجربة وصول وطواف وسعي تصل إلى 100 ألف مستفيد يومياً في المواسم وفقاً للبيان الصادر يوم أمس.

كما يهدف المشروع إلى تقليل زمن أداء المناسك، وتحسين مستوى الرضا العام من (78%) حالياً إلى أكثر من (90%) حسب معيار CAST ومؤشر قياس مركز أداء، ورفع كفاءة رحلة ضيف الرحمن بدءاً من الحجز مروراً باستخدام وسيلة التنقل المقترحة حتى اكتمال العمرة أو الطواف أو السعي، وتقليص مدة الاجراءات وفترة الانتظار للحصول على الخدمة.

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