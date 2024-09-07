«فايننشال تايمز»: «أيفون» الجديد مزوَّد بشريحة ذكاء اصطناعي

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم، أن أحدث شريحة لشركة أبل، إيه 18، التي ستزيح الشركة الستار عنها يوم الاثنين مع النسخ الجديدة من أيفون، صُنعت باستخدام تصميم شريحة «في9» للذكاء الاصطناعي، وهو أحدث تصميم لشركة آرم التابعة لسوفت بنك.

وتعتزم شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل الكشف عن الجيل الجديد من هاتفها الذكي، في احتفال يقام بمقر رئاستها في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم 9 سبتمبر الحالي.

وعادةً ما تكشف أبل عن الجيل الجديد من آيفون في سبتمبر من كل عام، كما يُتوقع الكشف عن الجيل الجديد من الساعة الذكية أبل ووتش خلال الاحتفال.

وعلى عكس الكثير من الشركات المنافسة، تشتهر أبل بالمحافظة على سرية خصائص الجيل الجديد من أي جهاز تنتجه.

ورغم لك فإنه من المتوقع سيطرة تقنيات الذكاء الاصطناعي على خصائص الهاتف المنتظر أيفون 16.

ومن الناحية التقليدية، فإن الهواتف الجديدة تكون مجهزة برقائق أسرع وكاميرا أفضل وتحديثات أخرى.

وبحسب المعلومات، التي نشرتها وكالة بلومبرغ للأنباء، فإنه لا يوجد تغيير كبير في تصميم الجيل الجديد من الهاتف الذكي، في حين يمكن إضافة شاشات أكبر للفئة الأغلى وهي أيفون 16 برو.

في الوقت نفسه، تحدثت تقارير عن إضافة زر غلق تقليدي للكاميرا. وبرغم التقارير الذي تحدثت عن اعتزام أبل تزويد أجهزتها الجديدة بالمزيد من خصائص الذكاء الاصطناعي الجديدة، فإنه لن تطرح بعضها في الأجهزة التي ستباع في الاتحاد الأوروبي في البداية.

وتشير الشركة إلى حالة الغموض الشديدة التي يسببها قانون الإعلام الرقمي الأوروبي الذي يحدد قواعد عمل المنصات الرقمية الكبرى في العالم.