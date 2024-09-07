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دبي الأولى عربياً في مؤشر أسواق العقارات الأكثر شفافية

9/7/2024 5:31:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حلّت دبي في المرتبة الأولى عربياً والــ 28 عالمياً في قائمة أسواق العقارات الأكثر شفافية على مؤشر "جيه إل إل" للعام 2024.

وتقدمت دبي 3 مراكز مقارنة بالعام الماضي، ما يشير إلى تحقيقها شوطاً جديداً من عناصر الشفافية العقارية في أسواقها.

ويقيس المؤشر أداء أسواق العقارات في 89 دولة، ومدى توافر البيانات الأساسية للسوق، والحكومة، والأنظمة والقوانين، ومقارنة كل ذلك بالعام الفائت.

وحلت سوق السعودية في الترتيب الثاني عربياً والـ 38 عالمياً متقدمة 11 مركزاً، وسوق أبوظبي للعقارات في الترتيب الثالث عربياً و الـ 41 عالمياً، متقدمة أربعة مراكز مقارنة بالعام الماضي.

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