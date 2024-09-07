دبي الأولى عربياً في مؤشر أسواق العقارات الأكثر شفافية

(MENAFN
- Al-Bayan)
حلّت دبي في المرتبة الأولى عربياً والــ 28 عالمياً في قائمة أسواق العقارات الأكثر شفافية على مؤشر "جيه إل إل" للعام 2024.
وتقدمت دبي 3 مراكز مقارنة بالعام الماضي، ما يشير إلى تحقيقها شوطاً جديداً من عناصر الشفافية العقارية في أسواقها.
ويقيس المؤشر أداء أسواق العقارات في 89 دولة، ومدى توافر البيانات الأساسية للسوق، والحكومة، والأنظمة والقوانين، ومقارنة كل ذلك بالعام الفائت.
وحلت سوق السعودية في الترتيب الثاني عربياً والـ 38 عالمياً متقدمة 11 مركزاً، وسوق أبوظبي للعقارات في الترتيب الثالث عربياً و الـ 41 عالمياً، متقدمة أربعة مراكز مقارنة بالعام الماضي.
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