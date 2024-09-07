علاقة غرامية مع مؤثرة تطيح بوزير الثقافة الإيطالي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قدّم وزير
الثقافة الإيطالي جينارو سانجوليانو، الجمعة، استقالته من منصبه بسبب علاقة غرامية مع مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي
(إنفلونسر).
وكتب سانجوليانو رسالة إلى رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني نشرتها وزارته قال فيها "بعد التفكير طويلا وبجدية في خلال هذه الأيام المؤلمة (...) قررت الاستقالة نهائيا من منصبي".
سانجوليانو أول وزير يستقيل في حكومة ميلوني، ويأتي ذلك قبل أقل من أسبوعين من اجتماع لوزراء الثقافة في دول مجموعة السبع من 19 إلى 21 سبتمبر وترأسه إيطاليا هذا العام.
كما أعلن أنه سيتقدم بشكوى إلى مكتب المدعي العام للدفاع عن "شرفه" و"إثبات شفافيتي المطلقة وأنني تصرفت على نحو صحيح"، من دون أن يحدد الجهة المستهدفة بشكواه.
وقالت ميلوني في بيان "أشكر بصدق جينارو سانجوليانو (...) على العمل الاستثنائي الذي أتمّه حتى الآن ومكّن الحكومة الإيطالية من تحقيق نتائج مهمة في إحياء التراث الثقافي الإيطالي العظيم وتعزيزه".
وحاول الوزير الأربعاء إنقاذ وظيفته في خطوة أثارت سخرية على نطاق واسع في الصحافة، وشرح ظروف لقائه مع ماريا روزاريا بوتشا (41 عاما) التي أمطرت من جهتها شبكات التواصل الاجتماعي بشهادات عن علاقتهما.
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