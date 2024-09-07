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حبس مدير مستشفى بمصر.. والسبب كلب عقر سيدتين

9/7/2024 5:23:22 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - شهد أحد المجمعات السكنية الشهيرة في منطقة الشيخ زايد غرب القاهرة، أمس الجمعة، واقعة عقر كلب ملك أحد السكان لسيدة من الجيران وابنتها، ما دفعهما إلى تقديم بلاغ لدى السلطات.

وكانت السيدة لبنى -56 عاما- تسير بصحبة ابنتها الحامل نورهان ع -27 عاما- داخل كومباوند شهير محل سكنهما، حينما هاجمهما كلب أحد الجيران، حيث قام بعقر الأم في الساق، بينما عقر الابنة الحامل في الفخذ، حيث تم نقلهما على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأقدمت الأم وابنتها على عمل بلاغ لدى السلطات ضد جارهما أحمد.م، مدير مستشفى أسيوط العام، حيث وجهتا له تهمة امتلاك كلب شرس دون إحكام ربطه، والتسبب في إصاباتهما.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة، كما أمرت باستدعاء جارهم المتهم لسماع أقواله.

كما أمرت نيابة أول وثانٍ الشيخ زايد، بحبس مدير المستشفى صاحب الكلب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالتسبب في إصابة سيدة وابنتها الحامل بالخطأ بعد عقر كلبه الخاص لهما في كمبوند بالشيخ زايد.

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