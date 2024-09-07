حبس مدير مستشفى بمصر.. والسبب كلب عقر سيدتين

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - شهد أحد المجمعات السكنية الشهيرة في منطقة الشيخ زايد غرب القاهرة، أمس الجمعة، واقعة عقر كلب ملك
أحد السكان لسيدة من الجيران وابنتها، ما دفعهما إلى تقديم بلاغ لدى السلطات.
وكانت السيدة لبنى -56 عاما- تسير بصحبة ابنتها الحامل نورهان ع -27 عاما- داخل كومباوند شهير محل سكنهما، حينما هاجمهما كلب أحد الجيران، حيث قام بعقر الأم في الساق، بينما عقر الابنة الحامل في الفخذ، حيث تم نقلهما على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وأقدمت الأم وابنتها على عمل بلاغ لدى السلطات ضد جارهما أحمد.م، مدير مستشفى أسيوط العام، حيث وجهتا له تهمة امتلاك كلب شرس دون إحكام ربطه، والتسبب في إصاباتهما.
وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة، كما أمرت باستدعاء جارهم المتهم لسماع أقواله.
كما أمرت نيابة أول وثانٍ الشيخ زايد، بحبس مدير المستشفى صاحب الكلب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالتسبب في إصابة سيدة وابنتها الحامل بالخطأ بعد عقر كلبه الخاص لهما في كمبوند بالشيخ زايد.
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