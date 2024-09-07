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انطلاق التصويت في انتخابات الرئاسة الجزائرية بثلاثة مرشحين

9/7/2024 5:14:02 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

فتحت مراكز الاقتراع، اليوم، أبوابها للتصويت بالانتخابات الرئاسية الجزائرية التي يتنافس فيها ثلاثة مرشحين.

ووفق صحيفة «النهار أون لاين» الجزائرية، يتنافس في هذا الاستحقاق كل من مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، والمرشح الحر عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف.

وأحصت هيئة الانتخابات 24 مليوناً و351 ألفاً و551 مسجلاً، بينهم 23 مليوناً و486 ألفاً و61 ناخباً داخل الوطن، موزعين على 47% نساء و53% رجال، فيما بلغت نسبة المسجلين أقل من 40 سنة 36%.

وانطلقت عملية التصويت بالنسبة إلى أفراد الجالية الوطنية بالخارج يوم الاثنين الماضي عبر117 لجنة موزعة على 18 لجنة بفرنسا، و30 لجنة بباقي الدول الأوروبية، و22 بالدول العربية، و21 بالدول الأفريقية، و26 بكل من آسيا وأمريكا.

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